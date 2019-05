Gandini e Shahine, multe per i manifesti in vetrina

Propaganda elettorale abusiva a Legnago e i vigili «oscurano» manifesti e insegne luminose delle sedi dei comitati dei candidati sindaci Riccardo Shahine e Silvio Gandini. La polizia locale ha verificato, in questi giorni, se i gruppi in corsa per le elezioni comunali del 26 maggio rispettassero i divieti di effettuare propaganda al di fuori di giorni e spazi consentiti dalla legge, come dispone una direttiva del prefetto Donato Giovanni Cafagna che ha tracciato le linee guida per la corretta applicazione della normativa elettorale. Tre agenti municipali di Legnago, mercoledì sera hanno rilevato irregolarità nei due «quartieri generali» dei due aspiranti sindaco Riccardo Shahine e Silvio Gandini: la prima si trova nell’ex boutique «Sillo» di via Avrese, la seconda nella sezione del Pd in via Minghetti. Riguardo al comitato a favore di Shahine, che è sostenuto dalle liste di Forza Italia, «Prima Legnago» e «Viva Legnago per l’autonomia del Veneto», i vigili hanno scoperto monitor accesi che, dall’interno della sede, proiettavano verso via Avrese immagini e slogan di propaganda a sostegno dell’avvocato 42enne. Tutto ciò, contravvenendo la legge, che dal 26 aprile vieta esplicitamente «la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti». Alla stessa stregua, durante la ricognizione in via Minghetti, gli agenti hanno rilevato all’interno della sede del Partito democratico la presenza di manifesti rivolti verso la strada, sia appesi alle vetrine che su cavalletti, con l’immagine e gli slogan a favore dell’ex sindaco Silvio Gandini, a capo di una coalizione formata da «Legnago Futura», «Per una città in comune» e «Liberinsieme». La ricognizione ha interessato anche la sede della Lega a Porto, dove però non sono state riscontrate irregolarità. Il giorno successivo al controllo, quindi, gli agenti hanno sistemato sulle vetrine dove sono state riscontrate le violazioni i cartelli con l’indicazione di «Propaganda elettorale abusiva». Entrambe le sedi elettorali dei candidati, quindi, verranno sanzionate con multe da 206 euro ciascuna. •

Fabio Tomelleri