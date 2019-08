«Disagio e solitudine dietro ai gesti estremi»

«C’è parecchio disagio tra gli adolescenti, una fase della vita che oggi dura anche fino ai vent’anni. C’è disagio perché questi giovani faticano a capire quale sarà il loro ruolo nel mondo, non hanno una prospettiva, vivono un senso di insoddisfazione. E noi adulti non siamo in grado di dare loro garanzie per il futuro». Nascono da questo malessere molti tentativi di suicidio che, ammette la psicologa Giuliana Guadagnini, «in questi ultimi anni sono diventati sempre più frequenti». Alimentati anche dalla solitudine, «perché viviamo in una società nella quale sembriamo sempre a contatto con tutti attraverso i social network. E invece c’è tanta solitudine dietro a quegli schermi. E dove c’è solitudine c’è anche tristezza. È un tema sul quale i ragazzi sono molto sensibili: me ne accorgo quando vado nelle scuole, parlo con loro, e le domande sono sempre parecchie». Da parte di entrambi i sessi, «sebbene questo disagio si manifesti in modo diverso». «Tra gli uomini», spiega Guadagnini, «l’insofferenza esplode con modalità più cruente. Quando un ragazzo vuole togliersi la vita lo fa impiccandosi o gettandosi dall’alto, da una finestra o da un terrazzo. Nelle femmine è diverso, si riscontra più frequentemente ad esempio l’abuso di farmaci». Tutte forme di un malessere che nella maggior parte dei casi i genitori faticano a identificare, «anche perché il dialogo con i figli adolescenti è ridotto al minimo, è complicato, le occasioni per un confronto sono rare», spiega la psicologa. «Se un ragazzo non manifesta i proprio problemi, esce con gli amici e fa la sua vita, è difficile per un genitore capire che c’è qualcosa che non va».

F.L.