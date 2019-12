Carotidi ostruite, si riaprono dalla mano

L’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Legnago compie un altro balzo avanti. Sempre nel segno di quell’eccellenza che, in fatto di prestazioni, servizi e tecnologia, ha consentito al reparto diretto da Giorgio Morando di rientrare tra i 12 centri di riferimento Hub del Veneto per il trattamento in emergenza dell’infarto miocardico acuto. Un’ulteriore conferma arriva dall’eccezionale intervento, con pochissimi precedenti a livello internazionale, eseguito nei giorni scorsi nel laboratorio di Emodinamica, al secondo piano del blocco sud del «Mater salutis», dal dottor Antonio Mugnolo e dalla sua équipe. Si tratta di un’angioplastica carotidea a cui è stato sottoposto un paziente 79enne della Bassa padovana, che era affetto da una grave ostruzione vascolare della carotide interna destra. Un’occlusione importante, superiore al 90 per cento, con alta probabilità di procurargli perciò un ictus ischemico. La particolarità dell’intervento, messo a punto dal 39enne cardiologo interventista con una tecnica finora impiegata solo nell’angioplastica coronarica, sta nella via di accesso. Vale a dire una piccola arteria situata sul dorso della mano, nella tabacchiera anatomica «snuff box» (il triangolo racchiuso tra l’indice e il pollice ndr) comunemente chiamata arteria radiale distale. Una soluzione innovativa, di cui finora non si registrano applicazioni in Italia, che è stata suggerita al dottor Mugnolo sia dal complesso quadro clinico del 79enne padovano che a scopo preventivo. Il paziente in questione, infatti, era già stato sottoposto in passato a due interventi chirurgici di disostruzione delle arterie carotidi (Tea). Questa volta, pertanto, l’unica chance per risolvere la rischiosa occlusione, provocata da placche calcifiche o da elevati livelli di colesterolo, era rappresentata da un intervento mini-invasivo. «Tuttavia», spiega il dottor Mugnolo, «a complicare il quadro clinico, trattandosi di una persona con ostruzioni più o meno importanti di tutti i vasi arteriosi, si è frapposta la totale assenza degli accessi arteriosi femorali comunemente utilizzati, nel 95 per cento dei casi, per questo tipo di intervento». L’alternativa era quella di intervenire attraverso il braccio. «Ma anche questa strada», prosegue lo specialista, «è stata scartata per preservare le arterie maggiori e prevenire così problematiche future nel caso ad esempio si dovesse presentare per il paziente la necessità di dover sottoporsi a dialisi o ad altri trattamenti». Un caso difficile, pertanto, rispetto alla trentina di angioplastiche alla carotide eseguite ogni anno nell’unità legnaghese dotata di un’Emodinamica all’avanguardia. Quindi, il dottor Mugnolo, dopo essersi consultato con i chirurghi e i colleghi della Cardiologia, ha deciso di liberare la carotide ormai completamente chiusa passando per il dorso della mano. L’intervento in anestesia locale, durato una quarantina di minuti, è perfettamente riuscito. Senza alcuna complicazione e, fatto non trascurabile, con una ripresa rapida per il paziente che ha riacquistato immediatamente la mobilità. Il 79enne, oltre ad essere ritornato in stanza con le proprie gambe, è stato dimesso a distanza di appena due giorni. A questo punto si apre una nuova frontiera per le persone affette da questa diffusa patologia, che potranno usufruire di una tecnica sperimentata con soddisfazione nell’ultimo anno e mezzo al «Mater salutis» per le arterie coronarie. La prevenzione resta comunque un fattore fondamentale. «È consigliabile», raccomanda il dottor Mugnolo, in procinto di pubblicare il suo lavoro su una rivista medica internazionale, «abbassare il livello di colesterolo e assumere statine (classe di farmaci inibitori della sintesi del colesterolo endogeno ndr). Inoltre è opportuno sottoporsi a screening, non solo per i diabetici e per chi ha familiarità, ma anche per gli ultrasessantenni senza particolari fattori di rischio». •

Stefano Nicoli