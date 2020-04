Spesa consentita soltanto una volta ogni tre giorni a famiglie e single di Legnago. All’ombra del Torrione, infatti, sono ancora troppe le persone escono di casa per più giorni alla settimana o, addirittura, nell’arco di una stessa giornata, con la scusa di recarsi a far acquisti di generi alimentari o altri prodotti autorizzati dalle norme statali e regionali Anti Covid 19.

Per questo motivo il sindaco Graziano Lorenzetti ha firmato un’ordinanza (qui il testo integrale) che, oltre a imporre l’uso delle mascherine sulla scia di quanto già deciso da governatore del Veneto Luca Zaia, pone un limite alle escursioni fuori dell’abitazione per acquisti di generi di prima necessità e simili.

«Mi è stato segnalato anche da diversi figli», evidenzia il primo cittadino, «che i loro genitori, pensionati, spesso non riescono a stare in casa quanto dovrebbero ed escono più volte con la scusa di effettuare qualche acquisto, esponendosi al contagio del Coronavirus».

Per Lorenzetti: «Contingentando le uscite riduciamo i tempi di esposizione delle persone ad una probabile trasmissione del virus». In base al provvedimento, che rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, sarà consentito ai nuclei familiari e alle persone solitarie di accedere a strutture, negozi o ambienti di vendita autorizzati solo ogni tre giorni. L’ordinanza vieta pure gli spostamenti delle persone per strade, piazze o luoghi pubblici «in assenza di mascherine o altri strumenti di copertura del naso e della bocca o similari».

Fabio Tomelleri