Ultimo brindisi per la birreria «La Gabbia» di Legnago. Lo storico locale di via Duomo, da decenni uno dei luoghi della «movida» cittadina, ha abbassato le serrande per sempre. Roberto Bronuzzi, 58enne titolare del locale frequentato da diverse generazioni di giovani, non solo della città del Salieri ma dell’intera Bassa, ha infatti deciso di ritirarsi per la meritata pensione dopo aver guidato per 18 anni tale attività.

I perché della chiusura e la storia

«Lo stabile che ospita la birreria, nel quale ero in affitto, avrebbe bisogno di consistenti lavori di manutenzione di cui non posso farmi carico», confida Bronuzzi, «così, dopo aver lavorato per tanti anni a pieno ritmo, ho dato la disdetta al proprietario dell’edificio e ho deciso di chiudere». «La Gabbia» è uno degli ambienti storici della città. «Negli anni scorsi», rimarca l’ex barista, «la birreria è entrata nel registro dei locali storici del Veneto. In origine, si parla di un secolo fa, era infatti un’osteria ed era identificata con questo nome perché esistevano, a poca distanza, le carceri. Nel ristorante venivano difatti a mangiare i parenti che andavano in visita ai loro congiunti che dovevano scontare pene in carcere».

Luogo di ritrovo

Negli ultimi decenni, «La Gabbia» è diventata luogo di ritrovo soprattutto per i giovani di tutto il territorio. «Alcuni ragazzi», confessa Bronuzzi, «mi hanno chiesto se potevano portarsi a casa l’insegna e tutti gli striscioni con il nome del locale, per avere un ricordo del loro posto preferito». Il gestore della birreria di via Duomo sottolinea: «Ultimamente ad aiutarmi nel locale c’era mio figlio Riccardo, che ora percorrerà altre strade lavorative». «Mi dispiace chiudere», prosegue Bronuzzi, «perché sono consapevole di far scomparire un punto di riferimento per le nuove generazioni. Si tratta di un mestiere molto impegnativo, eravamo aperti tutti i giorni. Siamo riusciti anche a superare il periodo del Covid senza rimetterci. Ma ora ho deciso di prendermi un necessario periodo di riposo». Il barista, oltre che gestore de «La Gabbia», negli anni scorsi è stato pure impegnato in politica e nell’associazionismo. È stato membro nel direttivo provinciale e nazionale dell’Udc mentre alle amministrative del 2019 si era candidato come consigliere comunale nell’ex civica «Lista Lorenzetti sindaco», senza tuttavia riuscire ad entrare a Palazzo de’ Stefani. Nel direttivo precedente, Bronuzzi era stato pure vicepresidente dell’associazione dei commercianti «Vivi-Legnago».

I dipendenti

Tornando al locale, il titolare, ripercorre con nostalgia i quasi due decenni passati dietro al bancone a servire migliaia di ragazzi tra boccali di birra e panini. «Nell’arco di 18 anni», ricorda l’imprenditore, «ho dato lavoro a più di 60 dipendenti. Per un periodo, l’impegno era doppio visto che avevo in gestione pure il bar estivo del Centro ambientale archeologico. Così come, sette anni fa, assieme ai titolari di altri locali della Bassa, avevamo dato vita ad un evento estivo nell’Area Exp di Cerea. Un altro appuntamento tradizionale de «La Gabbia» era la sera della vigilia di Natale. «In alcuni anni», rivela Bronuzzi, «abbiamo raggiunto punte di 1.500 giovanissimi radunati dentro e soprattutto fuori del locale. Durante i due anni del Covid non abbiamo potuto organizzare l’evento, tuttavia lo scorso 24 dicembre, proprio in vista della chiusura, abbiamo ripetuto per l’ultima volta questa serata diventata ormai un rituale per tantissimi clienti».