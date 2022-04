Legnago, c'è siccità ma il sottopasso continua ad allagarsi

Sottopasso allagato nonostante la siccità. Sembrerebbe un’assurdità, un fatto a prima vista inspiegabile che sta suscitando molti interrogativi sia tra i residenti che tra i conducenti in transito. Eppure, la scarsità di precipitazioni atmosferiche degli ultimi mesi, che ha avuto conseguenze anche sulle falde acquifere della Bassa, non ha evitato al sottopassaggio di via Gattina, che collega la frazione di San Vito di Legnago a Porto passando sotto la «variantina» alla Regionale 10, di finire sott’acqua per diversi centimetri.

Le cause

L’inconveniente è legato ad un problema strutturale emerso fin dalla realizzazione del manufatto, costruito per conto di Veneto Strade assieme alla variante inaugurata 10 anni fa. Le acque della falda, che si trova ad un paio di metri sotto il livello del terreno, penetrano infatti in superficie, allagando il fondo del sottopassaggio. La presenza del «laghetto», che occupa la strada in tutta la sua larghezza, rende così pericoloso il passaggio soprattutto per pedoni e ciclisti. Questo accade nonostante l'opera stradale sia stata dotata di pompe elettriche in grado di prosciugare costantemente l'acqua di risalita. Le tracce di terra presenti nelle infiltrazioni, infatti, con il passare del tempo ostruiscono le pompe, provocandone l'avaria. Per questo motivo, il Comune, da un paio d'anni, ha stipulato un contratto di manutenzione, rinnovato giusto nelle scorse settimane, con una ditta di riparazioni che interviene prontamente ogni qual volta le pompe di questo e degli altri cinque sottopassi presenti in città si bloccano causando problemi e disagi al traffico.

L’ultimo episodio

Ciò nonostante, lo scorso week end, complice il ponte di Pasqua e Pasquetta, l'intervento del manutentore si è fatto attendere per cinque giorni. Difatti, le prime segnalazioni della presenza di acqua nel sottopasso sono giunte in municipio venerdì 15 aprile, mentre il ripristino del sistema di drenaggio che ha permesso di prosciugare il fondo stradale è stato effettuato l’altro giorno. Luca Falamischia, assessore comunale alle Manutenzioni, ammette che quello di via Gattina è un problema strutturale. Del resto, gli stessi residenti che utilizzano quotidianamente il sottopassaggio hanno evidenziato sui canali social, tra cui Facebook, altre anomalie emerse nel corso del tempo, come le numerose e pericolose «gobbe» che si sono create sull'asfalto delle rampe a causa dell'assestamento del terreno.

«Per quel che riguarda le infiltrazioni», sottolinea Falamischia, «occorre attuare una soluzione radicale. Va perciò effettuato uno scavo e va riparata la crepa nel manufatto da cui penetra l'acqua mista a terriccio. Solo così si potrà evitare il periodico blocco delle pompe».

Le verifiche

Lo stesso assessore Falamischia, nella giornata di sabato santo, ha effettuato un sopralluogo in via Gattina per verificare lo stato dell'allagamento che si verifica almeno una volta all'anno a prescindere dalle condizioni del meteo. «Per eseguire gli scavi e riparare la fessura», prosegue Falamischia, «occorrerà impegnare una somma di almeno 10mila euro. Pertanto, potremmo programmare l'intervento in questione soltanto una volta che avremo a disposizione le risorse necessarie attraverso le manovre di bilancio previste nei prossimi mesi». Nel frattempo, su questo e negli altri cinque sottopassi sparsi tra il capoluogo e le frazioni, verrà attivato il programma biennale di manutenzione specialistica delle elettropompe. In base al provvedimento firmato nei giorni scorsi dal settore Lavori pubblici ed ambiente del municipio, tali interventi, tramite apposita gara, sono affidati alla ditta «Fratelli Bari srl» di Sarego (Vicenza), che si è aggiudicata l'appalto per un importo di 37.600 euro. L'impresa ha offerto un ribasso del 13,67 per cento rispetto all'importo di partenza previsto dal Comune.