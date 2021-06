La stazione dell’Arma comandata da Zanoli

Il maresciallo maggiore Roberto Zanoli è il nuovo comandante dei carabinieri di Cologna. L’ispettore 51enne, nativo di Nogara ma cresciuto a Legnago, è subentrato al luogotenente carica speciale Fabrizio Di Donato andato in pensione a fine maggio dopo aver guidato per 24 anni, con importanti risultati investigativi e numerosi arresti, la stazione di via Stradone Sabbion a cui fanno capo quattro Comuni dell’Adige Guà - oltre a Cologna, Zimella, Pressana e Roveredo di Guà - per un totale di 19mila residenti. Al pari del suo predecessore anche il neo comandante, che coordinerà una decina di uomini, ha all’attivo delicate indagini che gli sono valse nel corso della sua trentennale carriera nell’Arma ben sei encomi da parte del Comando Legione Carabinieri Veneto. Il maresciallo maggiore Zanoli si è arruolato nel 1991 dopo avere frequentato il biennio formativo alla Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri (Roma) e Vicenza. Inizialmente prestò servizio in provincia di Parma e in seguito in quella di Ferrara, dove ricoprì incarichi di operatore in stazioni e Nuclei Operativi e Radiomobili. Inoltre, per quattro anni, ha guidato il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Ferrara. Nel settembre del 2001, il militare veronese è stato quindi destinato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Legnago nell’ambito della quale ha ricoperto per vent’anni il ruolo di comandante dell’Aliquota Radiomobile. Ed è stato proprio durante la sua lunga permanenza in quest’ultimo reparto, comandato dal luogotenente Mauro Tenani di cui è stato a lungo braccio destro, che il maresciallo maggiore Zanoli ha partecipato a svariate operazioni di polizia giudiziaria condotte dal Nucleo stesso, divenendo un sicuro punto di riferimento per tutti i carabinieri della sede. Operazioni di rilevanza anche nazionale a fronte delle quali ha ottenuto per l’appunto sei riconoscimenti. Una delle ultime indagini a cui ha dato un fondamentale contributo riguarda il sequestro di 80 chili di droga, con tre arresti, messa a segno tra il 2019 e il 2020 in provincia di Verona. Nel 2017, il maresciallo maggiore aveva preso parte anche all’operazione che consentì al Norm di recuperare a Cerea 18 auto di lusso e 23 chili di hashish con l’arresto di 10 persone. Risale invece al febbraio del 2016 l’arresto di Andrei Filip, il bracciante romeno, allora ventenne, autore del duplice omicidio di Albaredo costato la vita alla madre Mirela Balan, badante 40enne, e alla sorellina Larisa Elena Mihailescu, di 11 anni, uccise, fatte a pezzi e gettate nell’Adige. Tra il 2017 e il 2020, Zanoli, sempre con il Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago, sgominò la banda composta da 16 persone ritenuta responsabile di numerosi furti e violente rapine nelle abitazioni della Bassa perlopiù ai danni di persone anziane. •. Ste.Ni.