La Pro loco lancia «Parco in musica» Due mesi di concerti e di spettacoli

L’assemblea dei soci della Pro loco di Oppeano è stata convocata per oggi, alle ore 20.30, nell’auditorium comunale «Don Remo Castegini» di via Roma: all’ordine del giorno dell’incontro vi è per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2020 e del bilancio previsionale di quest’anno. L’assemblea annuale sarà preceduta dall’apertura del tesseramento all’associazione per l’anno in corso. Nel frattempo, il consiglio direttivo della Pro Loco ha steso un programma con le prossime iniziative culturali e di svago sia estive che autunnali. Tra il 24 giugno e il 27 agosto, nel capoluogo e nelle frazioni, si svilupperanno i concerti e le serate teatrali di «Parco in musica», così è stato chiamato il cartellone. A settembre verrà organizzata una gita, aperta a tutta la cittadinanza, sulle colline del Prosecco di Valdobbiadene, a Treviso, che dal 2019 sono diventate patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. «L’iniziativa viene promossa dalla nostra associazione», annuncia il presidente Mauro Cipriani, «e prevede la visita ad una villa, pranzo in loco, visita ad una famosa cantina di Prosecco, con relativa degustazione». Inoltre, la Pro loco di Oppeano partecipa al progetto «La Bassa veronese accoglie il turista», promosso dall’Unpli Veneto e dal Consorzio delle Pro loco del Basso veronese, sostenuto da un finanziamento regionale. Grazie ad esso, saranno installate alcune targhe riportanti i dati storici dei siti più importanti del patrimonio artistico e storico oppeanese. «Attraverso un codice Qr Code saranno fornite le informazioni culturali relative ai monumenti del territorio, in italiano e in inglese», fa sapere il presidente Cipriani. I monumenti che saranno provvisti di insegna e Qr Code sono: le torri campanarie di Oppeano e di Ca’ degli Oppi, l’antica pieve della Natività di Maria, a Mazzantica, la parrocchiale di San Giovanni Battista a Oppeano, villa Maffei a Vallese e villa Turco nel capoluogo. •. Z.M.