«L’emergenza non può fermare i fiori» Tutta la cittadina risboccia per un mese

Pioggia di fiori e decorazioni sulla città del mandorlato, che si veste a festa per tutto il mese di maggio per celebrare la stagione primaverile. L’evento «Cologna Fiorita» sostituisce quest’anno «Cologna in Fiore». «Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per il secondo anno consecutivo non potremo organizzare Cologna in Fiore, una manifestazione molto sentita e apprezzata, anche dalle persone dei paesi vicini», spiega la presidente della Pro loco Ivana Pozzan. «Questo non ci ha impedito comunque di studiare un evento di promozione della nostra cittadina, che si terrà dal 25 aprile al 31 maggio». L’iniziativa «Cologna Fiorita», pubblicizzata sull’omonima pagina Facebook, è stata voluta dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale «per contribuire a superare la paura della pandemia con la forza e la bellezza dei colori». Nell’attesa di poter nuovamente ospitare le manifestazioni fieristiche con la presenza di espositori e bancarelle in centro, Cologna si trasformerà in un grande giardino di fiori, colori e gradevoli profumi. I volontari dell’associazione hanno lavorato per oltre un mese per realizzare addobbi e creazioni a tema floreale che abbelliranno i lampioni delle vie del centro storico e gli angoli più suggestivi di piazza del Capitaniato, piazza del Mandamento, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, Corte Palazzo, piazza Duomo e piazza Vittorio Veneto. Nei giardini di quest’ultima piazza verranno inoltre esposte le composizioni floreali dei bambini delle materne Carlo Steeb, Giardino della pace di Baldaria e della scuola d’infanzia di Sant’Andrea. Anche le associazioni no profit come «Vera Vita» hanno aderito all’iniziativa. «Il nostro intento non è soltanto quello di vivacizzare il nostro Comune, ma anche di accogliere in un luogo bello e ospitale i visitatori che vorranno venire a trascorrere qualche ora di svago a Cologna, visto che da lunedì molto probabilmente torneremo in zona gialla», osserva l’assessore alle Attività produttiva Laura Valbusa. «Hanno scelto di partecipare alla manifestazione molte attività economiche del centro storico». I commercianti colognesi hanno infatti decorato a tema le loro vetrine, i ristoratori hanno inserito nei loro menù piatti a base di fiori, nei bar saranno proposti aperitivi fioriti, mentre le gelaterie e le pasticcerie prepareranno gelati alla liquirizia con infuso di camomilla, cheesecake alla viola, cupcake alla rosa ed altri dolci che uniscono le proprietà benefiche delle piante alla piacevolezza del gusto. «La stessa cittadinanza, chiamata ad abbellire giardini e balconi, sta rispondendo con entusiasmo», rileva Pozzan. «Ogni cittadino può condividere sulla pagina Facebook dell’evento le composizioni floreali della propria abitazione». I fiori saranno dunque i protagonisti indiscussi di Cologna per un mese intero, per offrire a cittadini e visitatori «una primavera di speranza e di colore, in un momento così triste», annuncia il sindaco Manuel Scalzotto. •