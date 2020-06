Indagine dell’Istat sulla vita quotidiana Coinvolte 18 famiglie

Diciotto famiglie bovolonesi sono state sorteggiate e saranno coinvolte in una rilevazione sugli «Aspetti della vita quotidiana», indagine statistica promossa dall’Istat. Le famiglie, estratte casualmente dall’Anagrafe, saranno contattate con una lettera firmata dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica. Si tratta di una ricerca basata su un campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana, in tutto 26mila famiglie, che vivono in 800 diversi Comune. Bovolone è stato individuato come uno dei centri campione. L’inchiesta fa parte di un sistema integrato di indagini sociali, cosiddette multiscopo, sui nuclei familiari: una rilevazione che dagli anni Novanta elabora informazioni relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie con un monitoraggio a cadenza annuale. Le informazioni raccolte permetteranno di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi incontrano ogni giorno, se sono soddisfatti o meno del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. Le famiglie possono compilare il questionario anche online usando le credenziali che riceveranno nella lettera. Qualora non avessero questa possibilità, scaduto il termine previsto, un intervistatore comunale, già individuato tra gli impiegati dell’Anagrafe, munito di cartellino identificativo, si recherà a casa degli interessati per rivolgere le stesse domande su scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute e stili di vita. I dati raccolti vengono elaborati e pubblicati anche su volumi a carattere generale. •

