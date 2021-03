Incendio all'oasi del Busatello. «Fuoco appiccato dai tagliatori di carice»

«Lipu presiederà i luoghi notte e giorno, perché il vero pericolo è che gli incendi si ripetano». Così l’avvocato Chiara Tosi, coordinatrice Lipu Veneto, dopo il rogo che ieri ha distrutto circa 40 ettari all’intero dell’Oasi del Busatello, un’area naturalistica tra le province di Verona e di Mantova, nei comuni di Gazzo Veronese e Ostiglia.

«Mentre il responsabile dell’Oasi Lipu Giulio Benatti della parte mantovana osservava l’arrivo del primo airone rosso - ha osservato Tosi - al Busatello le fiamme divampavano, chiamava i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che intervenivano immediatamente sui luoghi. L’incendio è stato appiccato dai cosiddetti "tagliatori di carice" un’erba che fra meno di una settimana crescerà, nonostante l’incendio, e che verrà utilizzata per impagliare le sedie. Si tratta di una pratica che inspiegabilmente ancora è in uso. Non parliamo di piromani, ma di persone che continuano a pensare che la natura non abbia alcun valore e l’uomo la può distruggere indiscriminatamente. Vista la rilevanza penale dei fatti, Lipu si costituirà parte civile, perchè la difesa della Natura è un atto dovuto. Il solo modo per evitare che questi fatti accadano nuovamente è che si vieti il taglio della carice» ha concluso.