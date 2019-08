In Transpolesana parte la guerra alle buche

Nuova colata d’asfalto anti buche lungo la Transpolesana. L’Anas, società del Gruppo «Fs Italiane» che gestisce la statale 434, ha previsto per i prossimi giorni l’apertura di cantieri allo scopo di rinforzare la pavimentazione della superstrada. Rendendo così più sicura la circolazione delle centinaia di veicoli che, ogni giorno, percorrono gli oltre 50 chilometri di asfalto che collegano il Basso veronese con il Rodigino. Tutto ciò, a fronte delle problematiche causate dalla deformazione, emersa in più punti sulle varie corsie, con piccoli e grandi crateri che, quotidianamente, mettono a dura prova le sospensioni di tutti i veicoli. Dopo i lavori di riqualificazione terminati nelle scorse settimane lungo i tratti più compromessi della direttrice Verona - Legnago, tra cui quelli compresi tra gli svincoli di Roverchiara e San Pietro di Morubio, nonché tra Palesella di Cerea e Legnago Nord, l’ingegner Gabriella Manginelli, responsabile compartimentale del Veneto di Anas, ha predisposto nuovi interventi in diversi tratti saltuari, tutti in direzione di Rovigo, tra gli svincoli di Zevio, al confine con il Comune di Oppeano, e Castagnaro. La conclusione di questo nuovo lotto, che prevede la stesura complessiva di, 7,7 chilometri di asfalto, è prevista per domenica 20 ottobre, condizioni climatiche permettendo. In corrispondenza dei cantieri, pertanto, verrà chiusa la corsia interessata dalla manutenzione, lasciando aperta quella a fianco. Man mano che i lavori avanzeranno, verrà prevista la graduale chiusura di sette uscite nella Bassa. Gli itinerari alternativi verranno segnalati dal raggruppamento delle imprese «Ecovie srl - Brussi Costruzioni srl – Beozzo Costruzioni srl e Salima srl», incaricato di concretizzare il piano salva - ruote. Per accelerare i lavori saranno presenti due squadre, che opereranno su diversi tratti anche in contemporanea. Partendo da nord verrà quindi asfaltata la corsia di marcia, per un tratto di 1,2 chilometri compreso tra lo svincolo di Zevio e quello di Vallese di Oppeano. Questa fase richiederà 11 giorni di lavoro e comporterà la chiusura temporanea dello svincolo di Zevio. Procedendo verso Legnago, quindi, verrà rinforzata e ripavimentata la corsia di destra, per 1,4 chilometri, tra l’uscita di Isola della Scala-Villafontana e l’area di servizio «Isola Rizza». L’intervento, di 13 giorni, includerà la chiusura provvisoria dell’ uscita di Oppeano, imponendo ai mezzi diretti nel capoluogo oppeanese di proseguire fino alla rampa successiva di Isola Rizza. Anas ha previsto pure il rifacimento sia della corsia di marcia, che di quella di sorpasso in vari tratti discontinui tra le uscite di Isola Rizza e Angiari. I cantieri, presenti per 26 giorni, comporteranno la stesura di 3,5 chilometri di asfalto e la chiusura alternata degli svincoli di Roverchiara nord e Roverchiara sud. A Legnago nord, inoltre, la società ha previsto il blocco della rampa in uscita, che imporrà ai conducenti diretti a sud di proseguire fino allo svincolo della Legnago - Mantova a San Pietro, prima di poter rientrare in 434 e ritornare fino all’imbocco precedente, impiegando otto minuti in più rispetto alla media. Auto e camion in entrata verso Rovigo, invece, dovranno imboccare la 434 per Verona e raggiungere lo svincolo di Cerea, dal quale potranno poi immettersi verso la città polesana. Nei giorni successivi verrà quindi chiusa per lavori l’uscita Legnago - Mantova, che obbligherà i veicoli ad abbandonare la 434 a San Pietro, rientrando dal lato opposto per Verona, allungando il percorso di 10 minuti. A Castagnaro, infine, la manutenzione sarà effettuata su 1,6 chilometri, sia nella corsia di marcia che di sorpasso, compresi tra gli svincoli di Carpi e Menà. Durante le lavorazioni, della durata di 12 giorni, verrà bloccato lo svincolo castagnarese. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Tomelleri