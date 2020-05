Il sindaco si schiera con i commercianti «Niente tassa sui rifiuti per i negozi»

Tassa sui rifiuti sospesa per i negozi chiusi a causa del Coronavirus a Legnago. La giunta del sindaco Graziano Lorenzetti è al lavoro per dare un po’ di ossigeno agli esercizi pubblici e commerciali cittadini finora penalizzati dal «lockdown». A cominciare dal corrispettivo per il servizio dei rifiuti urbani (Tari) versato annualmente dalle oltre 400 attività commerciali della città. Il primo cittadino, in accordo con Nicola Scapini, assessore alle Attività economiche e Daniela De Grandis, assessore al Bilancio, dunque, ha chiesto alla Sive, società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, di censire tutte le attività commerciali che, a causa dei divieti anti Covid 19, hanno abbassato le serrande. Nico Dalla Via, presidente di ViviLegnago e delegato cittadino di Confcommercio, stima: «In città 360 negozi, pari al 90 per cento del totale, non hanno potuto lavorare durante la quarantena, con un calo dal 70 all’80 per cento del fatturato». In base alle disposizioni di Palazzo de’ Stefani, dunque, Sive non spedirà a tutte le attività commerciali fermate dal Coronavirus la cartella con la richiesta di pagare la prima rata della Tari, pari al 50 per cento del totale, che ordinariamente viene versata entro il 30 giugno. «Ci sono negozi», sottolinea Lorenzetti. «come quelli di abbigliamento per adulti, calzature o bar che non hanno potuto lavorare in questi mesi: non riteniamo giusto nei loro confronti l’invio delle cartelle della Tari». «La richiesta a Sive», puntualizza l’assessore Scapini, «è volta alla mappatura delle attività economiche per vedere in che quantità e in quali termini le singole attività sono state penalizzate. Oltre alla sospensione della prima rata della Tari stiamo ragionando su una rimodulazione annua della Tari che tenga conto delle criticità affrontate dai negozi». Riguardo agli effetti del Coronavirus, i gruppi di minoranza «Legnago futura» e «Per una città in comune» hanno protocollato un ordine del giorno, da discutere in uno dei prossimi consigli comunali, volto «all’istituzione di un fondo di solidarietà per le attività chiuse nei mesi di aprile e maggio». «Per il momento», replica l’assessore De Grandi, «il Comune può far fronte alle spese obbligatorie di funzionamento operando con prudenza. Tuttavia l’amministrazione intraprenderà qualsiasi azione di supporto per cittadini e aziende». Nel frattempo gli amministratori locali hanno aderito alla protesta, promossa l’altro ieri da oltre un centinaio di negozianti dell’intera città, con il coinvolgimento delle associazioni ViviLegnago e Casette, volta a denunciare i ritardi nella riapertura dei negozi da parte del Governo. Mantenendo le dovute distanze di sicurezza, il sindaco Lorenzetti, il suo vice Roberto Danieli, l’assessore Scapini e il consigliere Nicola Negri, hanno sostato davanti a ciascuna attività con la bandiera cittadina. Un gruppo di artigiani e commercianti cittadini, infine, ha scritto al presidente del Veneto, Luca Zaia perché faccia pressing sul Governo «allo scopo di aprire tutte le attività nei primi giorni di maggio, adottando le dovute cautele per la salute collettiva». •

F.T.