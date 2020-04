«Il sindaco ignora l’Anpi al 25 Aprile Cerimonia indegna»

«Una festa della Liberazione senza un Tricolore esposto sulla facciata del municipio e nemmeno un cenno alla Resistenza». È un attacco duro e diretto quello che Giacomo Segantini, presidente dell’Anpi (Associazione nazionale Partigiani d’Italia) di Legnago e Basso Veronese, rivolge al sindaco Graziano Lorenzetti in relazione alla cerimonia del 25 aprile svoltasi al monumento ai Caduti cittadino. L’accusa principale è quella «di non aver organizzato una celebrazione degna degli ideali che porta con sé questa data che è stata e rimane la liberazione dalla dittatura nazifascista come hanno ricordato il presidente della Regione, Luca Zaia, ed amministratori di centrodestra». «Cosa che invece non è avvenuta a Legnago», prosegue Segantini, «dove un sindaco irritato e stizzoso ha dato una rappresentazione povera della ricorrenza con un discorso decontestualizzato, ignorando la nostra associazione, che nonostante le indicazioni di Ministero e di Prefettura non ha ricevuto alcun invito a partecipare, e perfino il dovere di esporre il Tricolore sul municipio». «Quella del presidente Anpi», ribatte Lorenzetti, «mi sembra solo una polemica politica, che nulla ha da spartire con i valori del 25 aprile. Non solo il Tricolore era esposto sul pennone più alto di Legnago, quello di piazza San Martino, ma nella cerimonia è stato suonato il silenzio con l’alzabandiera e l’inno nazionale. Le presenze dovevano essere ridotte al minimo e così è stato, con pochi rappresentanti della polizia locale, degli alpini e delle associazioni d’Arma». «Quanto al mio discorso», conclude il sindaco, «si legava a ciò che accadde a Legnago dopo il ’43. Il mio obiettivo era contestualizzare i fatti e dare un taglio civico e non politico alla cerimonia». •

E.P.