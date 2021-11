Il sindaco di Minerbe positivo al Covid nonostante la doppia vaccinazione

Il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, malgrado sia vaccinato, è positivo al covid-19 ma sta bene. È stato lui stesso ad informare la popolazione di essere stato contagiato, con un post su Facebook: «Cari cittadini, purtroppo, dopo un tampone rapido eseguito venerdì scorso sono risultato positivo al Covid. Ho già avvisato le persone con le quali sono stato in contatto negli ultimi giorni e, fortunatamente, al momento sono tutte negative, compresa mia moglie Raika. Grazie alla doppia vaccinazione ho solo un forte raffreddore peraltro già in via di guarigione».

Strenuo sostenitore dell’utilità dei vaccini, il sindaco dall’inizio della pandemia ha sempre invitato la gente «a fidarsi della scienza». E a testimonianza di quest’impegno c’è un dato: Minerbe, secondo le statistiche fornite dall’Ulss 9 lo scorso 30 ottobre, è il Comune della provincia di Verona con più vaccinati con prima dose: 3.731 su 4.111 cittadini in anagrafe sanitaria pari al 90,76 per cento. I primi sintomi Girardi li ha avvertiti giovedì. «Tutto è iniziato con un raffreddore un po’ più forte del normale», riferisce il sindaco, «mentre il pomeriggio del giorno successivo nel giro di pochi minuti mi sono accorto che l’olfatto stava sparendo e così ho chiamato il medico per fare un tampone rapido dal quale è emersa la positività. Non ho idea di dove sia avvenuto il contagio poiché nessuna delle persone che conosco ed ho incontrato è risultata positiva».

La prima cosa che ha fatto Girardi è stata quella di avvisare tutti i cosiddetti contatti stretti, in particolare amici, parenti, personale del municipio e cittadini che aveva incontrato. «Per fortuna lavoro da casa», spiega il sindaco che fa il programmatore informatico, «e durante la settimana ho passato molto tempo nella mia abitazione, i contatti con i dipendenti e gli altri amministratori sono stati sporadici e di breve durata. Nessuno ha sintomi e molti hanno fatto anche un test rapido risultando negativi».