Il paese piange Cristina l’angelo degli anziani

Grande dolore a Cologna per la morte di Maria Cristina Finco, 53 anni, figlia dell'imprenditore caseario Graziano e cugina del visagista e scrittore Diego Dalla Palma. La donna, cassiera nei negozi Db detersivi di Casale di Scodosia (Padova) e di Lonigo (Vicenza), ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è deceduta nella notte fra domenica e lunedì, dopo aver lottato come una leonessa per un anno. Era impegnata anche in ambito sociale, come volontaria animatrice nelle case di riposo. Oltre al padre Graziano, lascia la madre Anna, la sorella Nicoletta, il fratello Fabrizio e i nipoti. Il funerale verrà celebrato oggi, alle 15.30, nel Duomo di Cologna. Circondati dall'affetto dei parenti e delle molte persone che hanno conosciuto e apprezzato la forza d'animo della 53enne, i familiari stanno cercando di reagire al grave lutto che li ha colpiti, anche se è molto difficile. Non rinunciano però alla solidarietà e chiedono a quanti hanno amato Maria Cristina di compiere un gesto di generosità verso altre persone ammalate. «Chi volesse aiutare la ricerca sui tumori può fare una donazione all'Istituto oncologico veneto di Padova, collegandosi al sito https://dona.ioveneto.it/», spiega la sorella Nicoletta. La donazione può essere dedicata a Maria Cristina Finco. «Mia sorella era solare e coraggiosa, vorrei che fosse ricordata così», continua. La gioia di vivere di Maria Cristina è uno dei ricordi che i suoi amici portano maggiormente nel cuore. «Faceva parte della compagnia con cui uscivo anni fa», rammenta il sindaco Manuel Scalzotto, che sarà presente oggi al funerale, «di lei serbo bei ricordi di serate spensierate e gioiose. Era una persona riservata, cordiale e di buon cuore». Per la collega del Db di Casale, Cristina, «è stata una compagna di lavoro come poche, sempre positiva, pronta a sorridere e a superare con l'ottimismo anche le prove più dure». «Ho vissuto otto anni fantastici al suo fianco, siamo tutti profondamente scossi da quello che è accaduto», aggiunge Cristina. Prima di lavorare nei supermercati Db, Finco era stata per un periodo alla Serenissima Ristorazione. Prima ancora, aveva lavorato come commessa nel negozio Benetton di Legnago. Una delle sue amiche colognesi più care, vicina di casa in piazza Mazzini, è Alessia Siliotto. Aveva coinvolto Maria Cristina nel gruppo «Ti regalo un sorriso». «Animavamo con balli, recite e canti i pomeriggi nelle casa di riposo della zona», rivela Siliotto. «Portare un po' di spensieratezza agli anziani ci rendeva felici e Maria Cristina era una delle più vivaci del gruppo». •.