Il distretto sostiene i negozi di vicinato

Il distretto del commercio «Le Terre Piane» lancia la campagna di comunicazione «Ripartiamo insieme da relazioni e prossimità». Lo slogan vuole essere un invito a sostenere e sviluppare la rete imprescindibile tra negozi di vicinato e cittadini, che solo operando insieme può mantenere vivo il tessuto economico e sociale dei nostri territori. Il distretto è una realtà che opera come aggregazione territoriale nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea e Sanguinetto, con il contributo delle rispettive amministrazioni comunali e della Regione Veneto. «La pandemia», spiega il manager del distretto Matteo Merlin, «ci ha fatto capire l’importanza dei negozi di vicinato e come il loro sostegno passi da comportamenti di consumo consapevole. Sostenere le attività di vicinato significa quindi presidiare elementi di importante aggregazione sociale, di incontro e di vitalità del territorio». Ai negozi aderenti verrà consegnato un kit contenente una locandina da esporre in vetrina e un cartello da collocare nel negozio con gli slogan della campagna. Verrà quindi scattata una foto del negoziante e per ogni negozio verrà realizzato un post che sarà pubblicato sulla pagina Facebook «“Le Terre Piane» Il distretto, inoltre, realizzerà una campagna di sensibilizzazione all’acquisto nei negozi di prossimità attraverso la promozione dei post, tramite uscite pubblicitarie sulla stampa locale e una campagna radiofonica. Altre iniziative riguarderanno la formazione, in particolare il supporto a percorsi nel settore turismo ed ospitalità. •. F.S.