Il Comune investe sull’ospedale ma resta il nodo Primo soccorso

Il piano terra delle ex-scuole elementari maschili in via Roma, ristrutturate a spese del Comune, ospiterà gli uffici di alcuni servizi dell’Ulss 9 come quelli per l’età evolutiva, la tutela dei minori, il consultorio familiare e la neuropsichiatria infantile. Gli sportelli si trovano all’interno dell’ospedale San Biagio. Nello stesso immobile è già presente, al primo piano, la sede del centro diurno di salute mentale dell’Ulss 9 «Insieme, mente, cuore e passione», una struttura semi-residenziale del Dipartimento di salute mentale che offre cura e supporto alle persone con disagio psichico, proponendo percorsi di riabilitazione psicosociale. Lo spazio che resterà dunque libero all’interno del san Biagio sarà occupato da una settantina di posti letto di riabilitazione, come prevedono le schede ospedaliere della sanità veneta. A preannunciare - in via ancora ufficiosa - l’imminente trasloco è stato il sindaco Emilietto Mirandola, nel suo intervento in Consiglio comunale in risposta a una interpellanza dei consiglieri del M5s che chiedevano conto di una serie di problemi dell’ospedale «San Biagio», dove sono stati fatti sopralluoghi, con i responsabili dell’ufficio tecnico comunale e dell’Ulss 9 per valutare gli aspetti operativi. Nell’interrogazione del M5s veniva sollevato il problema del «ritardo nella riattivazione, 24 ore su 24, del punto di Primo intervento, riaperto a giugno dopo il lockdown, ma solo per 12 ore. Veniva inoltre chiesto conto dello stato dei lavori interni di risanamento e il riposizionamento interno dei reparti di riabilitazione, dell’hospice e dei letti dell’ospedale di comunità. Giunto quasi al termine del suo secondo mandato, il sindaco Emilietto Mirandola ha rivendicato la scelta politica dell’amministrazione in tema di sanità. L’Ente ha investito, in più riprese, non meno di 300 mila, 150 mila per il pianterreno delle ex scuole maschili e altri 150 mila per ristrutturare un reparto interno al «San Biagio», per sopperire a carenze e ritardi della Regione, pur di salvare l’ospedale e veder attuate per l’ospedale locale le schede che lo classificano come una delle quattro strutture del Veneto di coordinamento del Polo riabilitativo. Una riqualificazione prevista dalle schede regionali, appunto, che prevede un aumento fino a 70 posti letto per la riabilitazione funzionale; il consolidamento dell’ospedale di comunità con 24 posti letto e l’hospice, con 6 posti letto, oltre al punto di Primo intervento aperto 24 su 24. «Sono stato criticato più volte per gli investimenti, ma rivendico la nostra scelta politica. È corretto, in linea di principio, invocare gli investimenti da parte della Regione ma dal lato pratico se il Comune non ci metteva i soldi avrebbe perso l’ospedale». Su questo punto il sindaco è stato criticato da Michele Perazzani (M5s) anche perché i servizi ospedalieri in paese vengono usufruiti dai residenti di comuni limitrofi che non hanno contribuito. Quanto alle puntuali domande del consigliere Perazzani sui tempi della riapertura notturna del punto di Primo soccorso, sul termine dei lavori di risanamento del cemento armato della facciata esterna dell’ospedale e sulla segnalazione di infiltrazioni di acqua da alcuni vecchi serramenti in legno, il sindaco ha risposto: «Sono domande che vanno poste all’Ulss 9 Scaligera», ribadendo comunque di avere fiducia nelle rassicurazione ricevute dalla dirigenza sanitaria sulla riapertura del punto di Primo intervento, finora rinviata a causa della carenza di personale. •

Roberto Massagrande