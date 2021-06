Il centro antiviolenza farà tappa nei mercati

Proseguire ed ampliare la campagna informativa in modo che le vittime di violenza fisica e psicologica superino i propri timori e si rivolgano con fiducia a chi le può aiutare e tutelare. È con questo obiettivo che il Centro antiviolenza «Legnago Donna», punto di riferimento per i Comuni del Distretto 3 – Pianura Veronese, ha deciso di diffondere ancora più capillarmente le proprie attività di supporto, pubblicizzando inoltre a tutti i livelli il 392.22.376.70, ovvero il numero di telefono al quale rivolgersi per ricevere supporto. In attesa di futuri incontri pubblici - come quello realizzato domenica scorsa al Fioroni dalla Commissione pari opportunità, grazie ad altri nove sodalizi e alla coiffeur-scrittrice Luisa Golo che devolverà a «Legnago Donna» il ricavato di «Cicatrici», suo ultimo romanzo - per la prima volta dalla sua apertura il Centro, gestito da gennaio 2020 dall’Istituto don Calabria di Verona, sarà presto presente con un gazebo anche nei mercati settimanali. «Siamo convinti che questa nostra ulteriore presenza sul territorio», spiega Franca Consorte, psicologa referente di Legnago Donna, «possa contribuire a far conoscere il Centro e le sue finalità. Al momento, abbiamo preso accordi in questo senso con il Comune di Legnago, ma abbiamo intenzione di toccare tutte le altre località della Bassa per le quali siamo punto di riferimento». Dallo scorso primo gennaio ad oggi, le donne che hanno contattato il Centro antiviolenza sono state 51, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2020. Sono tutte italiane tra i 30 ed i 50 anni, con l’unica eccezione di una straniera. E.P.