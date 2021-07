Il campione va a Tokio Le medaglie a Francesca

Vado a Tokio, mi butto in acqua e mi diverto». Questo incredibile spirito olimpico è di Stefano Raimondi, paralimpico del nuoto, pronto a portare Bonaldo di Zimella sul tetto del mondo. «Ho fatto così anche con mondiali ed europei, e dagli ultimi sono tornato con due ori e sette argenti»: le medaglie, tutte e 9, le ha messe al collo di Francesca Zeba, sua compaesana, sua amica di sempre, sua prima tifosa. Prima della sua «razzia» agli europei del Portogallo e all’avvicinamento a Tokio, la celebrità di Bonaldo è riuscita, dopo una pagella d’oro, a coronare il sogno di incontrare, a casa sua, Gianni Morandi. Un famiglia straordinaria ha permesso a Francesca di affrontare col sorriso le gravi disabilità che hanno comportato una vita fuori dall’ordinario, per lei ed i suoi cari, ed in comune con Stefano c’è anche questo: mamma Maristea e papà Umberto sono stati i registi della rinascita di Stefano dopo quel terribile incidente in scooter, nel 2013, che ha compromesso in maniera irreversibile una delle gambe del figlio allora quindicenne. Un ragazzo che era pronto a lasciar perdere i sogni, che già allora puntavano all’acqua della piscina, ma che invece si è rimboccato le maniche: «La tua forza ce l’hai dentro ma non la scopri finché non cadi. Quella caduta può essere conseguenza di un errore che hai commesso, ma se ti guardi intorno ti accorgi che c’è qualcuno pronto a tenderti la mano». Queste le certezze di Stefano che cerca di infondere ai ragazzi che da qualche anno incontra nelle scuole ai quali dice: «Nella vita non si sa mai, tutto può succedere», pensando non al suo incidente quanto al mondiale londinese di due anni fa che chiuse con 8 medaglie. È un rovesciamento di prospettiva, la sua, perché se gli chiedi cosa rappresentino le medaglie ti risponde «ricordi e il sacrificio che c’è dietro esse», perché «quando guardi una persona con disabilità, guardi alla sua unicità e allora bisogna cancellare la parola poverino e rimpiazzarla con chissà quali cose straordinarie potrebbe fare», perché «parti per l’olimpiade e ti domandi: cosa faccio se vinco?». Anno dopo anno, vasca dopo vasca, due ore di allenamento al giorno, sei giorni alla settimana, lo studente di Scienze motorie in cerca di lavoro, il suo passaporto per Tokio l’ha costruito così, assieme a Thomas Ceccon, il suo alter ego in acqua, e dopo due mesi in apnea, in attesa di quella convocazione, ora è pronto a vivere e a regalare alla sua Bonaldo un sogno a cinque cerchi che gli porti, magari, anche un po’ più di serenità ed autonomia. Perché la sua realtà per ora è anche questa: incontra il Capo dello Stato perché va alle olimpiadi ma siccome fai nuoto, e per di più paralimpico, campi di rimborsi spese: il gioco vale la candela? «Dipende dall’obiettivo che ti poni: se c’è puoi raggiungerlo e fare tutto». Parole che sono la gioia del commissario tecnico Marcello Rigamonti e dello staff di Verona swimming team. Da grande? «Farò il preparatore, ma ora scusami: vado a Tokio a divertirmi!».•.