Identificato il volto su un piatto del ’500 È di Isabella d’Este

Su un piatto di ceramica esposto al Museo della civiltà dell'Adige, in questi giorni di sagra ad Albaredo, è riprodotto il profilo di una delle maggiori «influencer» del Rinascimento italiano. Grazie alla mostra, conclusasi da poco a Mantova, su Isabella d'Este, definita dai contemporanei «la prima donna del mondo», è stato possibile anche per gli storici albaretani attribuire un nome alla figura ritratta su un piatto degli inizi del XVI secolo, ritrovato in Adige una ventina di anni fa. Il profilo dipinto grossolanamente sul piatto, che ricalca il disegno a carboncino di Leonardo Da Vinci conservato al Louvre, è quello di Isabella, moglie di Francesco II Gonzaga, marchese di Mantova. Tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento la marchesa Isabella fu considerata un modello. A lei infatti si rivolgevano tutte le nobildonne dell’epoca, incluse le regine di Francia e di Spagna, per avere consigli di moda e di stile. Purtroppo, la ceramica albaretana è rimasta incompiuta, così come è rimasto incompiuto il disegno preparatorio di Leonardo, che non è più diventato un dipinto. Il decoro sul piatto andava rifinito meglio con i colori e doveva essere effettuata una seconda cottura della ceramica, che non è stata fatta. I committenti erano con ogni probabilità persone abbienti, forse residenti in Laguna, mentre il centro di produzione poteva essere proprio ad Albaredo, dove operavano degli abili ceramisti. Il Museo della civiltà dell'Adige è aperto per tutta la durata della sagra, dalle 21 alle 23. Sono visibili 250 ceramiche datate dal 1200 al 1800, armi bianche, mappe storiche e affreschi cinquecenteschi, oltre ad una riproduzione del corso dell'Adige nell'Ottocento. •

P.B.