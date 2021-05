I «bauli in piazza» hanno scelto Cologna

I «bauli in piazza» partono da Milano e Roma e fanno tappa anche in centro a Cologna. È stato diffuso nei giorni scorsi, infatti, il video della prima canzone italiana interamente dedicata ai fonici e ai tecnici delle luci. Il clip del brano «Dietro una canzone» è stato realizzato in un luogo prestigioso: la piazza antistante al municipio di Cologna, valorizzata ancora di più in questo periodo dalle installazioni floreali della Pro loco. Ed è stata proprio la Pro loco, e la sua infaticabile presidente Ivana Pozzan, a prendere contatti con il cantante e musicista, padovano di origine ma residente da tre anni a Cologna Veneta, Demis Maritan. L’artista veneto, che ha alle spalle una carriera ventennale, sia come solista che come frontman di gruppi, era alla ricerca di un luogo che potesse dare risalto al messaggio lanciato dal suo nuovo singolo. Dopo aver visitato un paio di piazze in cui in passato aveva suonato – senza però trovare amministrazioni disposte ad ospitare il set del video - ha scelto la città del mandorlato. «Negli uffici del Comune di Cologna ho trovato subito grande apertura e collaborazione», racconta il cantante. «Anche il sindaco ha voluto conoscermi e ha apprezzato il significato di ciò che stavo facendo». «Dietro una canzone» parla degli invisibili del mondo dello spettacolo: i tecnici che preparano il palco, le luci e gli strumenti affinché i musicisti possano esibirsi al meglio. A differenza dei cantanti, che hanno avuto un calo di lavoro però hanno potuto comunque portare avanti progetti, registrazioni e nuovi brani lanciati su piattaforme digitali, per i tecnici quello appena trascorso è stato un anno di buio totale. Senza concerti, eventi e spettacoli ai quali lavorare hanno toccato il fondo a livello economico. Per questo, nei mesi scorsi, in centinaia hanno partecipato ai flash mob di sensibilizzazione in piazze importanti, tra le quali Milano e Roma. Gli eventi sono stati chiamati «Bauli in piazza», visto che i tecnici custodiscono cavi e apparecchiature dentro bauli neri con le ruote. «Non conoscevo Maritan e devo dire che mi ha fatto un’ottima impressione», commenta il sindaco Scalzotto. «Alcune categorie, considerate di nicchia, hanno sofferto più di altre le restrizioni dettate dalla pandemia ed è giusto ricordarle. Da primo cittadino di Cologna, poi, non posso che essere felice della scelta del luogo scelto per la nuova canzone». Il video di Maritan, registrato lo scorso 15 maggio, si conclude con la discesa del cantante dalla scenografica scalinata del Duomo di Cologna. La clip è visibile gratuitamente da tutti all’indirizzo di Youtube https://www.youtube.com/watch?v=lnzcMPBbedY. L’artista Maritan non nasconde che in futuro potrebbe realizzare nuovi lavori nella bella cornice di Cologna.•.