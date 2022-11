Giornata mondiale dei prematuri, la Gran Guardia si illumina di viola

Drappi viola sul teatro comunale di Albaredo. Sono più di 30 mila (il 7 per cento del totale) i bambini che ogni anno nascono prematuri in Italia. Molti necessitano di lunghi periodi di cura

Riflettori accesi sul tema dei bimbi prematuri, per accrescere la consapevolezza sulle sfide che la nascita pretermine pone per i neonati e per le loro famiglie. In tutto il mondo oggi si celebra la Giornata della prematurità. I bimbi prematuri vengono al mondo prima della 37ᵃ settimana di età gestazionale e rappresentano una grande sfida per la neonatologia e per la società.

Un bambino su 10 nasce prima del termine ed uno su 100 viene alla luce prima dei 7 mesi di gravidanza. Una realtà che tocca tante famiglie, anche a Verona. Ad accendere oggi simbolicamente il monumento su piazza Bra è stata l’assessora alla Salute Elisa La Paglia L'iniziativa è promossa dall’associazione di Promozione Sociale Prematuramente APS, con il patrocinio della Regione Veneto, il Comune di Verona, Ulss9 Scaligera e l’Università di Verona e con il contributo di Agsm Lighting.

Drappi viola sono comparsi anche sulla facciata del Palazzo della cultura di Albaredo, in piazza Aldo Moro, per la «Giornata mondiale della prematurità» che si celebra oggi in 60 Paesi del mondo.

Sono più di 30 mila (il 7 per cento del totale) i bambini che ogni anno nascono prematuri in Italia. Sono considerati prematuri i neonati che vengono al mondo prima della 37esima settimana di età gestazionale. Grazie ai progressi della medicina e all'impegno di medici ed infermieri, sempre più spesso i piccoli riescono a superare le difficoltà e a crescere, ma alcuni necessitano di lunghi periodi di cura.

Il tema di quest'anno è «L'abbraccio di un genitore: una terapia potente. È necessario sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita, per garantire la sopravvivenza del bebè e una buona qualità di vita ai prematuri».

Per la prima volta, il Comune di Albaredo ha deciso di partecipare alla sensibilizzazione sui bambini nati pretermine, colorando di viola la sede del teatro comunale e del Museo delle ceramiche dell'Adige.