Gara di solidarietà per salvare Irene

«Stiamo ricevendo tantissime richieste, il telefono non ha mai smesso di suonare». L’operatrice dell’Abeo di Mantova va di fretta, non bisogna perdere nemmeno una chiamata, ché potrebbe significare perdere un potenziale donatore. La vicenda di Irene Marchiella, la 34enne di Gazzo Veronese, mamma di una bimba di cinque mesi, sta muovendo animi e coscienze dal Veronese, dove la donna vive col marito, Mauro Nuvolari, al Mantovano, dove ha abitato fino a un mese fa. E dove ha scoperto di avere un particolare tumore del sangue, la leucemia linfoblastica acuta ph+, che si può guarire solo con un trapianto di midollo osseo. La diagnosi risale a inizio giugno. Irene aveva delle macchie scure sulle braccia e sulle gambe, e delle tumefazioni che apparivano quando prendeva dei piccoli colpi. Sono bastate delle analisi del sangue a rivelarne la causa. Dopo un primo mese trascorso notte e giorno in ospedale, in una camera che ospitava anche il marito e la piccola Ambra, Irene è tornata a casa dove ora segue una cura chemioterapica con pastiglie perché, per il tipo di leucemia che l’ha colpita, non può essere sottoposta alle cure tradizionali. Ad accompagnarla in questo percorso il centro specializzato di ematologia di Borgo Roma. Ma la chemio non può bastare, serve un trapianto. Per questo, appena appresa la diagnosi, Irene si è rivolta all’Avis di Castel d’Ario, il paese nel quale allora risiedeva, e da quel giorno è partita una campagna di informazione che ha dato vita a un passaparola grazie al quale, forse, potrà trovare un donatore. «Dopo l’articolo pubblicato su L’Arena, e grazie anche al tam tam mediatico in corso qui, nel Mantovano, il nostro centralino è subissato di chiamate», ammette Vanni Corghi, presidente dell’Abeo di Mantova, che con l’Avis di Castel d’Ario si è subito attivata per dare un aiuto a Irene. «Purtroppo molti hanno dimenticato che i donatori potenziali devono rispondere a caratteristiche precise: oltre a godere di ottima salute devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni», perché le cellule dei giovani sono biologicamente più attive e in grado di rimpiazzare completamente il midollo osseo. Insomma, per dirla con le parole di Corghi: «Serve la massima qualità per un trapianto. Il problema è che molte delle persone che chiamano non rispondono a queste richieste. Oggi mi ha contattato anche un settantenne che aveva letto di Irene. Posso aiutarla anche io?, mi ha chiesto. Ovviamente ho dovuto dire no». «Il fatto», lamenta Corghi, «è che non ci può essere la corsa a diventare donatori di midollo osseo solo quando ci sono situazioni come questa, sull’onda dell’emotività. È necessario arrivare a un numero elevato di donatori, perché non ci sia una rincorsa nel momento della necessità». E la rincorsa è in salita: solo una persona su centomila è compatibile con chi è in attesa. «Quando ci sono situazioni come quella di Irene, è vero che i donatori nella nostra sezione raddoppiano, ma parliamo comunque di poche centinaia di nuovi iscritti», spiega Giacomo Savi, presidente della sezione dell’Avis di Castel d’Ario, amico di famiglia della coppia, «per cui non si può escludere che, magari, il donatore giusto per lei arrivi dall’altra parte del mondo. Quello che conta, ora, è tenere alta l’attenzione, creare movimento, dare speranza, a Irene e non solo a lei». Un punto questo su cui insiste anche Mauro, il marito della donna: «Quello che conta è smuovere la coscienza collettiva, aumentare il numero di donatori per dare una mano sì a Irene, ma anche a tutti coloro che hanno bisogno di un trapianto, adulti e soprattutto bambini. Il prelievo del midollo osseo», ricorda poi Mauro, «non è così invasivo e doloroso come era anni fa. Le cose sono cambiate, in meglio». Chi fosse interessato a saperne di più, può contattare l’Admor di Verona al numero 045. 8309585 o, se si abita nel Mantovano, l’Abeo di Mantova (0376. 201856), oppure l’Avis sezione di Castel d’Ario al numero 392. 2911828. Se si risponde ai requisiti verrà fissato un colloquio dopo il quale si potrà diventare donatori. •

Francesca Lorandi