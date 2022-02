«Certi amori non finiscono» cantava Antonello Venditti negli anni Ottanta. Una frase che è stata scritta per tanti ma che vale particolarmente per i coniugi Franco Lucco, 86 anni, e Rita Boggiani, 89 anni.

Franco e Rita si sono sposati nel giugno del 1968 e per poco meno di 54 anni sono vissuti uno a fianco dell’altra. Si sono spenti venerdì 28 gennaio, nello stesso giorno e alla stessa ora: hanno esalato l’ultimo respiro a distanza di pochi istanti l’uno dall’altra, guardandosi e ritrovandosi subito dopo. Un vecchio adagio popolare veronese dice: «I sa ciamà».

Oggi, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Arcole, dove sono stati battezzati e si sono sposati, verranno celebrati i loro funerali assieme e poi verranno sepolti vicini, così come hanno vissuto.

I coniugi Lucco hanno avuto una vita intensa. Franco ha lavorato in agricoltura e nel settore dell’edilizia, soprattutto da emigrante, prima in Puglia, poi è espatriato in Francia ed infine è stato assunto a Roma. Qui è nata la loro unica figlia, Daniela, che hanno allevato insegnandole valori importanti e tradizionali, come il rispetto, la mitezza e soprattutto la fede, essendo loro due fermi credenti, il fondamento e il legante della loro vita.

Tanto che la signora Rita è stata chiamata a prestare servizio nella canonica di Ladispoli, mentre il marito lavorava a Roma (dove è stato per trent’anni), per i sacerdoti veronesi della congregazione di San Giovanni Battista. L’avevano scelta perché, essendo veronese, preparava loro i piatti che gli ricordavano i sapori alla loro terra di origine.

Quella permanenza nel Lazio, ha lasciato un’impronta importante nella famiglia Lucco, compreso in Daniela, legatissima a quelle città. Ma poi il richiamo di casa li ha riportati alla loro terra d’origine, Arcole.

Daniela, sposata con Alberto, ha fatto il regalo più lieto e gradito ai suoi genitori, mettendo al mondo tre nipoti: Andrea, Matteo e Davide, i loro tesori più preziosi. A loro, nonna Rita ha insegnato i valori di famiglia raccontando fiabe, ma anche parabole evangeliche e storie bibliche. «Anche negli ultimi tempi, mio papà ha preferito stare accanto a mia mamma, nella stessa casa di riposo, sebbene avrebbe potuto vivere fuori dalla struttura residenziale», sottolinea la figlia Daniela, «hanno vissuto intensamente, da persone semplici». Non ce l’hanno fatta a rimanere lontani, nemmeno nella morte. Perché l’amore umano, che hanno consacrato a Dio nel sacramento del matrimonio, va oltre la vita terrena e i coniugi Lucco lo hanno dimostrato restando insieme nel viaggio più grande che li attendesse.