«Francesco non è da condannare»

Condannato dal tribunale, ma assolto dai familiari di Martina Medas, la sua fidanzata morta a 18 anni nel tragico incidente, avvenuto lo scorso maggio a San Vito di Legnago mentre viaggiavano in moto assieme. A pochi giorni dal patteggiamento in tribunale a Verona, davanti al giudice Paola Vacca, che gli è costato una condanna a sette mesi e cinque giorni per omicidio stradale (pena sospesa) e la sospensione della patente di guida per due anni, Francesco Lorenzetti, 19enne di Roverchiara, ottiene il pieno perdono di Massimo Medas, il papà di Martina. Quella terribile sera, il giovane era alla guida della moto, Martina, residente ad Orti di Bonavigo, era seduta dietro di lui. Improvvisamente, in via San Vito, la Ktm si scontrò con una bicicletta che si trovava sul ciglio stradale nello stesso senso di marcia. Nel violentissimo impatto la moto finì contro la recinzione di una casa, sul lato opposto della strada, mentre i corpi dei due fidanzati vennero sbalzati sull’asfalto. Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, per Martina non ci fu purtroppo nulla da fare e morì circa un’ora dopo l’incidente. Francesco, invece, venne trasferito al Polo Confortini di Verona e dopo 15 giorni di coma farmacologico, in cui lottò tra la vita e la morte, riuscì a salvarsi. Già allora i genitori di Martina non puntarono il dito contro il ragazzo della figlia. «Francesco non deve sentirsi in colpa», dissero i genitori della 18enne quando il giovane si risvegliò. Ed ora tornano a ribadirlo. «Noi abbiamo perso una figlia, Michela, l’altra nostra ragazza, ha perso sua sorella gemella, ma Francesco ha perso la sua fidanzata», esordisce papà Massimo. «Non proviamo alcun tipo di rancore nei suoi confronti», prosegue il padre della giovane studentessa che frequentava l’indirizzo alberghiero all’istituto Medici di Legnago, «la giustizia ha fatto il suo corso, ma quello che è successo è stata una tragica fatalità, Francesco non voleva di certo ucciderla, ha rischiato di perdere la vita anche lui. Se fosse per me non lo avrei condannato». La dinamica dell’incidente, ricostruita dagli inquirenti, ha appurato che quella sera Francesco procedeva ad una velocità di 100 km orari, ossia il doppio del limite previsto. Ma ma papà Massimo non vuole sentire parlare di queste cose. «Quella sera c’ero anch’io», ricorda, «guidavo la moto che era passata pochi secondi prima della loro nello stesso punto. A bordo con me c’era l’altra mia figlia Michela, nemmeno io avevo visto la bicicletta con cui si è scontrata la moto di Francesco e Martina. Quando dallo specchietto retrovisore ho visto che non c’erano più sono tornato indietro temendo il peggio». Papà Massimo punta invece l’indice contro l’erba a bordo strada «che in quel punto era troppo alta». «La mattina dopo l’incidente il Comune la fece tagliare (sfalcio già programmato da tempo dissero allora in municipio ndr)», osserva, «ma se quell’intervento fosse stato fatto prima forse mia figlia oggi sarebbe qui con noi». In questi mesi i rapporti con Francesco non si sono mai interrotti. «Non lo conoscevo molto prima dell’incidente», riferisce il padre di Martina, «mi era stato presentato da poco, quella sera eravamo andati a mangiare un gelato a Cerea e stavamo tornando a casa. Dopo il dramma siamo stati più volte in ospedale a trovarlo, quest’estate l’ho portato un mese in vacanza con noi in Sardegna, la mia terra d’origine, è un bravo ragazzo». Perdere un figlio è un atto che va contro natura, non esistono parole per un dolore simile. «Nessuna condanna potrà mai restituirci Martina, possiamo solo andare avanti conservando dentro di noi il splendido ricordo», conclude papà Massimo. •