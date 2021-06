Forte degrado al cimitero e cantiere chiuso da 2 anni

Appello per la cura del cimitero del capoluogo: a Cologna i cittadini chiedono maggiore decoro per il luogo che ospita i resti delle persone care. Non c’è pace per il camposanto di via Dante. Dopo le vicissitudini sui lavori di ampliamento, iniziati dopo una lunga attesa e fermi dall’estate del 2019 per il fallimento della ditta aggiudicataria, anche le piccole manutenzioni e la pulizia di strutture murarie e locali di servizio sembrano aver subito una battuta d’arresto che sta provocando più di qualche malumore fra la popolazione. Sono numerose, infatti, le segnalazioni di problemi dovuti al continuo rinvio delle manutenzioni, con il rischio che piccoli «guai» possano diventare poi pesanti da risolvere. Due tombe di proprietà comunale meriterebbero maggiore attenzione. Una è la cappella dei sacerdoti colognesi. Il portale d’accesso, in legno, è ormai consunto e in certi punti marcito: andrebbe riverniciato o sostituito. La seconda tomba che si dovrebbe sistemare è quella dei caduti delle due guerre mondiali che si è annerita, danneggiata dall’umidità, con la lampada votiva bruciacchiata e alcuni nomi di caduti ormai cancellati. Leone Simonato, appassionato cultore di storia locale, è indignato: «I nostri caduti non godono della necessaria e dovuta attenzione», dice, «e all’ultima Festa della Repubblica non è stata neppure sostituita la corona di alloro sul monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto, posata il 25 aprile». Tornando ai problemi del cimitero, nel porticato a sud le grondaie sono irrimediabilmente deteriorate e, in alcune zone, assenti: l’acqua piovana che corre lungo i muri sta sgretolando i mattoni. Sono state poste delle transenne in corrispondenza dei punti più ammalorati per evitare che il distacco di materiale colpisca le persone. Nel corridoio sotto lo stesso portico, alcune lastre di marmo si muovono: una in particolare è rotta in due punti e instabile, tanto da mettere in seria difficoltà chi ci cammina sopra. Purtroppo i bagni sono quasi sempre chiusi a chiave, inoltre si notano erbe infestanti proliferare nei muri di cinta. Manca ancora un pinnacolo sopra al portale che dà accesso all’ala ovest, caduto anni fa durante un temporale. Ultimo, ma non meno importante, è il senso di disordine e scarso decoro che dà ai visitatori la rete da cantiere che separa da troppo tempo la parte accessibile del camposanto da quella in costruzione. Il consigliere Antonio Poli ha chiesto in Consiglio delucidazioni sui tempi di ripresa dei lavori. Il sindaco Manuel Scalzotto replica: «Siamo ad un passo dall’aggiudicazione dell’intervento, questione di giorni e il cantiere verrà portato a termine». Sulla questione della mancanza di cura del cimitero, la collega di Poli, Lorenza Tozzo è stata molto critica: «Ho i familiari sepolti a San Bonifacio e quando vado a trovarli ho la sensazione di entrare in un giardino. A Cologna noto invece mancanza di sensibilità e scarso rispetto per i nostri cari defunti». Il vicesindaco Ferdinando Dal Seno riferisce che «le segnalazioni sulle manutenzioni da effettuare sono già state riportate all’ufficio tecnico ma si procederà con i lavori solo dopo aver sciolto il nodo del completamento della nuova ala del cimitero».•.