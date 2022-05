Finiti i lavori sul Ponte Limoni a Legnago. E in futuro arriverà la fibra ottica per monitorarlo

Terminata la prima fase dei lavori e con aperto al traffico il Ponte Dino Limoni di Legnago, che attraversa l'Adige lungo la Regionale 10, congiunzione fra Veronese e Padovano/Vicentino. Sono stati fatti dei lavori di risanamento e messa in sicurezza.

Sono state fatte nuova pavimentazione, impermeabilizzazione di tutto il ponte, sostituzione delle barriere di bordo con rifacimento del cordolo di ancoraggio al ponte, protezione e impermeabilizzazione del calcestruzzo degli impalcati, della faccia esterna e dell’intradosso delle due travi esterne e la predisposizione di tubazioni e basamenti per l’impianto di illuminazione a led da montare sui nuovi guardrail. La seconda fase dei lavori proseguirà nei prossimi mesi e si concluderà entro l’anno. L’intervento complessivo è stato finanziato con tre ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza Vaia per un importo totale di quasi sei milioni e mezzo di euro.

Presenti diverse autorità fra cui la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti.

«A lavori ultimati» ha spiegato la Vicepresidente, «il ponte verrà dotato di un sistema di monitoraggio permanente in fibra ottica, con lo scopo di rilevare in tempo reale eventuali anomalie sul comportamento statico dell’opera. Questo sistema sarà inoltre in grado di misurare costantemente il peso dei mezzi che attraverseranno il ponte, raccogliendo tutte le informazioni utili sul carico indotto dal traffico: sul ponte, attualmente, oltre agli elevati carichi veicolari standard, giornalmente viaggiano circa una cinquantina di mezzi a carico eccezionale. Si garantiranno quindi una gestione ed una pianificazione più intelligente degli interventi da attuare, man mano che risultino necessari».