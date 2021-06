Famiglia e Arma in lacrime per Caridi

La morte improvvisa e prematura di Valerio Caridi, il carabiniere 50enne rimasto vittima domenica verso mezzogiorno di un tragico incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto sulle strade della Val Pusteria, ha gettato nella disperazione due famiglie. Quella di sangue, con i suoi adorati figli Andrea e Marco, entrambi studenti universitari rispettivamente di 22 e 21 anni, confortati in queste ore difficili dalla mamma Chiara da cui il militare si era separato da qualche anno rimanendo però in ottimi rapporti. E quella, divenuta ormai un tutt’uno con la prima, dell’Arma dove il maresciallo maggiore originario di Taurianova (Reggio Calabria), prestava servizio dall’età di 18 anni quando era entrato alla Scuola carabinieri di Benevento. Due famiglie sconvolte e straziate da un lutto circondato ancora da molti punti interrogativi, che sta cercando di dipanare la Polizia stradale di Brunico impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi e ferite quattro persone. Una carambola provocata, in base ad una prima ricostruzione, da un furgone ribaltatosi all’altezza di un incrocio lungo la statale 49 di Monguelfo. E divenuto così di punto in bianco un ostacolo inevitabile per la Kawasaki Z1000 condotta dal carabiniere, che viaggiava assieme alla compagna Valentina Giannerini, 38 anni, rimasta ferita nello scontro e trasportata all’ospedale di Bressanone. La notizia del decesso del maresciallo maggiore, che dopo aver comandato la stazione di Castelbaldo, nella Bassa Padovana, dal 29 maggio 2000 al 28 novembre del 2019, da un anno mezzo prestava servizio ad Oppeano, ha avuto l’effetto di una bomba nella casa del Comune padovano dove vive la sua famiglia. «Sto raggiungendo la Val Pusteria con la mamma per capire cos’è successo. Stentiamo ancora a crederci che papà non ci sia più. Lui era un motociclista esperto, sempre molto prudente, che conosceva benissimo la Kawasaki acquistata nel 2011», confidava ieri con un filo di voce il suo primogenito Andrea, studente di Ingegneria gestionale all’Università di Vicenza, che ha ereditato dal padre la passione per la pallacanestro. A 17 anni è stato professionista in serie A con il Ferrara mentre quest’anno, dopo una parentesi a Verona, ha militato in B con il Green Basket Palermo. «Papà, che dopo essere stato agonista in gioventù con la Viola di Reggio Calabria ha giocato con squadre amatoriali del Montagnanese», prosegue Andrea, «mi ha sempre seguito sin da bambino, mi accompagnava agli allenamenti con la Tezenesis e faceva il possibile per non perdersi un incontro con il resto della famiglia». «È stato un padre meraviglioso, presente in ogni momento», interviene l’ex moglie Chiara, «sia con Andrea che con Marco, iscritto all’Accademia di Belle arti di Verona, c’era un legame profondo, un rapporto bellissimo che purtroppo è stato spezzato da un dramma ancora inspiegabile e davvero difficile da accettare». A piangere il maresciallo maggiore Caridi, che dopo una prima esperienza a Torino aveva frequentato le Scuole sottufficiali di Velletri (Roma) e Vicenza per poi approdare in Sicilia al Battaglione Palermo e collezionare in seguito importanti risultati investigativi nei reparti antidroga di Gela e Milazzo, è anche la sua seconda famiglia. Quell’Arma a cui ha dedicato la vita e che dopo la parentesi isolana l’aveva visto approdare al Nucleo operativo e Radiomobile di Padova e quindi a Castelbaldo prima del trasferimento nel Veronese. «Per noi colleghi è stato davvero un brutto colpo apprendere che Valerio ci ha lasciato, ci sembra un sogno anche perchè lui era un centauro scrupoloso e di lunga esperienza», ha esordito ieri il luogotenente Giuseppe Vicari, comandante della stazione di Oppeano, raggiunto dalla brutta notizia mentre si trova in ferie. «Era un carabiniere molto capace, con una lunga carriera alle spalle», ha sottolineato Vicari, «che si era integrato bene nel gruppo di lavoro e con cui abbiamo realizzato belle operazioni specie nel campo degli stupefacenti e delle truffe. Siamo vicini alla sua famiglia e in particolare ad Andrea e Marco, i suoi figli a cui era molto attaccato e di cui andava orgoglioso». Ora si attende la conclusione delle indagini per ottenere il nulla osta dalla Procura altotesina. E poter così organizzare l’ultimo saluto al carabiniere calabrese e veneto d’adozione. Un addio che si terrà quasi sicuramente nella chiesa di Castelbaldo. •.