Esercenti in ginocchio «Fateci riaprire altrimenti chiuderemo per sempre»

I commercianti di Nogara, che da quasi due mesi hanno le serrande abbassate per l’emergenza Covid 19, sono scesi in strada sabato sera per protestare contro il protrarsi del blocco delle loro attività. L’iniziativa, ideata e guidata da Agostino Martini, ha avuto il supporto dell’associazione «Professionisti della bellezza», che raggruppa parrucchieri e estetiste di molti paesi della Bassa, ma anche della maggior parte dei negozianti del paese che dovranno attendere il 18 maggio o il primo giugno per poter iniziare a lavorare. «L’idea», ha spiegato Martini, «è nata perché non ne possiamo più di veder morire le nostre aziende e ho trovato tanta disponibilità da parte dei commercianti di Nogara che hanno deciso di scendere in piazza per protestare pacificamente». Puntuali, alle 18, gli esercenti del centro si sono piazzati davanti alla propria bottega con un cartello che riportava la scritta «Italia unita per la libertà e il lavoro» e sventolando le chiavi del negozio in segno di protesta. A coordinare il sit-in è stata Alessia Turato, estetista e vice presidente di «Professionisti della bellezza». «Noi siamo pronti ad aprire», ha detto Turato, «ci siamo preparati a lavorare con un solo cliente seguendo tutte le procedure anti contagio. Stare chiusi fino al primo giugno significa una perdita economica enorme con il rischio che molti di noi debbano chiudere l’attività per sempre o licenziare i dipendenti». A poche ore dall’annuncio sui social dell’iniziativa sono piovute decine di adesioni da parte dei commercianti che gestiscono negozi di parrucchieri, estetiste, bar, abbigliamento e ristoranti. Intorno alle 20, oltre 30 esercenti si sono riuniti in piazzetta Franceschetti per incontrare il sindaco Flavio Pasini che ha dato il proprio appoggio all’iniziativa. Turato ha quindi consegnato al primo cittadino un documento nel quale chiede «l’impegno della politica verso tutti quei lavoratori che purtroppo non possono ancora esercitare la propria professione. «Farci riaprire», ha concluso Turato, «vuol dire anche contrastare l ’abusivismo che ogni giorno vediamo diffondersi anche a Nogara».

RI.MI.