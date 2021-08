Escursionista 73enne in difficoltà per la stanchezza soccorso sul Col Rodella in Val di Fassa

Nella serata di ieri in Trentino sul Col Rodella, in Val di Fassa, lungo il sentiero 528, il Soccorso Apino del Trentino è intervenuto per aiutare un escursionista di Castagnaro, 73 anni, illeso ma in difficoltà nel rientro a causa della stanchezza.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.30. Sul posto, in località Elbettina a una quota di circa 1.800 metri, si sono portati cinque operatori della Stazione Alta Fassa, che hanno raggiunto a piedi l’escursionista in circa 35 minuti. Si è poi deciso di far intervenire anche l’elicottero di Trentino Emergenza che ha imbarcato l’escursionista con il verricello e lo ha trasferito a Canazei.

I soccorritori sono rientrati a piedi, accompagnando il resto del gruppo. L’intervento si è concluso intorno alle 20.30.