Erbacce, basta bio e sì ai fitosanitari

Marciapiedi e piste ciclabili sempre più assediati dalle erbacce a Legnago. E il Comune torna ad utilizzare i diserbanti chimici per eliminare le piante infestanti. È un vero «dietrofront», sia pur con diverse eccezioni, quello deciso dalla Giunta del sindaco Graziano Lorenzetti, sull’uso di prodotti fitosanitari per mantenere l’arredo urbano sgombro da vegetazione spontanea. Il provvedimento, varato dall’esecutivo mercoledì 22, ed immediatamente esecutivo, ha modificato radicalmente i contenuti della delibera «Salva ambiente» con cui, nel 2017, l’ex primo cittadino Clara Scapin aveva bandito lo spargimento di diserbanti chimici, da parte degli operai del municipio, in tutte le aree verdi pubbliche e lungo le strade cittadine. Assecondando le richieste provenienti dal mondo ambientalista, l’ex Giunta Scapin aveva adottato metodi «alternativi» per togliere erbacce e piante indesiderate, a cominciare dall’utilizzo di decespugliatori ed altri metodi meccanici, agronomici, fisici o biologici. L’attuale amministrazione ha per prima cosa affidato all’agronomo Simone Davide Costantini, di Soave, il compito di effettuare i rilievi su marciapiedi, aiuole ed aree verdi per valutare, dal punto di vista tecnico, l’impiego degli erbicidi, tra i quali in famigerato glucosato. «Da verifiche», evidenzia Luca Falamischia, assessore alle Manutenzioni, «è emerso che i metodi alternativi, oltre che più costosi, si sono rivelati inefficaci. Basti pensare che in alcuni punti a Casette abbiamo già tagliato l’erba due volte nel giro di poco tempo e la vegetazione è già ricresciuta. Dove passano i nostri operai con i decespugliatori, appena una quindicina di giorni dopo l’erba arriva quasi a un metro». Sul ricorso a metodi biologici, l’assessore puntualizza: «Abbiamo calcolato che spendiamo 10 volte di più, rispetto ai diserbanti tradizionali, e la loro sperimentazione non ha dato i frutti sperati». Lo sviluppo della flora infestante, in base ai rilievi dall’agronomo, ha effetti rovinosi, soprattutto lungo i marciapiedi, che siano più o meno datati, come quello che dalla stazione raggiunge le nuove scuole medie Frattini di via Vicentini. Sono queste le aree in cui i decespugliatori risultano inefficaci mentre le piante, proliferando, provocano danni che alla lunga costringono il Comune a rifare l’arredo urbano. Tra le altre strade dove il fenomeno è più evidente, vi sono via Aldo Moro a Casette, via Bixio e via Scarsellini a Porto, via Fusinato e via Sandrini a Terranegra. «Perciò», sottolinea Falamischia, «abbiamo deciso di autorizzare l’impiego di preparati chimici, anche se verranno impiegati in dosi controllate, secondo le linee guida nazionali, da personale con patentino. Gli interventi saranno micro localizzati». Il Comune ha stabilito, quindi, che i trattamenti chimici, nel periodo dal 15 luglio al 30 settembre, riguarderanno piste ciclopedonali in ambito urbano, cigli stradali, marciapiedi e fossette di scolo ai piedi degli alberi, aree spartitraffico e zone cimiteriali. I fitosanitari continueranno ad essere vietati invece nelle aree sensibili, ovvero parchi giochi per bambini, impianti sportivi e ricreativi, cortili ed aree verdi interni a scuole e asili o confinanti con gli stessi, parchi e giardini pubblici, in prossimità di strutture sanitarie, negli orti urbani e aree cani. «Con il professionista incaricato e gli uffici comunali», conclude Falamischia, «sono state definite le fasi per giungere a stendere un regolamento per l’utilizzo dei fitosanitari che sarà pronto entro fine di settembre». •

Fabio Tomelleri