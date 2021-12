Quattro anni passati mettendo insieme le «perdite» con cui, via via, la piccola Elettra ha dovuto fare i conti: perdita della capacità di muoversi, perdita delle abilità cognitive, perdita delle facoltà verbali, perdita dell’autonomia nutrizionale.

Dopo quattro anni di sogni sgretolati, di fronte al verdetto iniziale di Sindrome di West limitato a spiegare le sole crisi epilettiche, i genitori Alessandro e Sonia hanno deciso con coraggio di raccontare dall’inizio la storia della loro bambina, lanciando attraverso L’Arena un appello: «Abbiamo bisogno di aiuto, cerchiamo chi possa dare un nome alla sua drammatica condizione di salute, la sua patologia è rara, di casi come il suo non se ne conoscono, il quadro è complesso, se si arriva a capire cos’ha possiamo sperare in una cura e in un miglioramento».

E’ sceso in campo anche il presidente Luca Zaia, garantendo l’impegno dei vertici della Sanità del Veneto per individuare un percorso efficace di presa in carico della famiglia di Ronco. Obiettivo: arrivare ad avere la diagnosi della malattia che ad Elettra, dai suoi sei mesi di vita, ha tolto quasi tutto. Questo chiedono Alessandro e Sonia, nome e cognome del «problema» che ha reso la loro bambina un «caso eccezionale»: solo così possono sperare di trovare le armi per combattere la battaglia più dura che possa capitare a dei genitori alle prese con una malattia rara di un figlio. Ma è proprio questo l’aspetto più complicato: la salute di Elettra è sotto scacco di qualcosa di sconosciuto che non ha funzionato e che, come in una catena di smontaggio, ha minato la sua vita.

«Il bambino clinicamente complesso», spiega il pediatra Mauro Cinquetti, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ulss 9, «presenta una serie di difficoltà legate a diversi ambiti. La prima è appunto quella della diagnosi che, in certi casi, è particolarmente difficile e a volte non completamente possibile: ci sono creature che non ne hanno una anche dopo anni di ricerca», continua, «e che forse mai l’avranno, nonostante appunto ci siano centri dedicati a studiare i loro casi. Secondo punto: di fronte ai pazienti complessi, l’altra grande criticità è legata alla cura, indipendentemente che si arrivi a individuare la patologia; non è affatto semplice assisterli perché, oltre alle terapie riguardanti la malattia di base, ci sono tutte le altre co-morbilità che rendono il quadro particolarmente complicato da gestire».

Prosegue il pediatra: «Il terzo ambito di complessità riguarda l’aspetto riabilitativo di questi bambini: la sfida è metterli nella condizione di acquisire abilità fondamentali nello sviluppo e nella crescita, migliorando il più possibile le autonomie. E non è un percorso semplice, affatto. A tutto questo va aggiunta nella presa in carico l’organizzazione delle figure professionali sanitarie e dei servizi di riferimento scelti come prioritari. Infine, ed è un altro aspetto del grande valore impattante, c’è il discorso economico da affrontare: in queste situazioni i costi dell’assistenza e della cura, dei viaggi, delle trasferte, ha valori spesso inimmaginabili».



Quando nasce un bambino come Elettra, inizia un percorso molto impegnativo - al di là delle implicazioni più intime - per i genitori. Essere genitori di un figlio affetto da una patologia rara richiede coraggio, oltre che una sovrumana forza d’animo.

«Lo vediamo sul campo», conferma il dottor Cinquetti, «e serve da parte di noi medici la capacità di accompagnare sempre queste famiglie diventando un loro punto di riferimento. Questo è ciò che ci chiedono i genitori dei nostri pazienti “rari“. Dopo la valutazione iniziale in cui si individuano le problematiche e i bisogni del piccolo, inizia appunto questo rapporto di scambio e di confronto, con la pianificazione dei vari step: si individua quello che tecnicamente è chiamato “case manager“, cioè il pediatra di base, che coordina tutte le attività mediche e ne tiene il resoconto, il quale si interfaccia con il centro ospedaliero in cui esiste un ambulatorio dedicato ai bambini complessi fragili, come abbiamo qui al Fracastoro a San Bonifacio. C’è un’equipe dedicata», spiega Cinquetti, «che decide, in base alla complessità della situazione, di inviare il bambino a centri di terzo livello per valutazioni specialistiche mirate, indispensabili per arrivare ad avere il quadro generale e per approntare terapie salva-vita, da quelle farmacologiche, a quelle riabilitative fino a quelle che si rendessero via via necessarie». E non è mai semplice, come nel caso di Elettra, arrivare ad una diagnosi certa: ecco perché su di lei sono ora al lavoro i migliori centri italiani per le malattie rare, il Mayer di Firenze, il Bambin Gesù di Roma e l’ospedale di Padova. Tutti, ciascuno per un «pezzo», stanno indagando la causa delle sue «perdite»: quella neurologica, quella motoria, quella legata all’alimentazione. Il puzzle, una volta composto, permetterà a chi la cura di supportarla al meglio.

Leggi anche Il papà di Elettra ringrazia Zaia. Ecco come aiutare la famiglia



Con la garanzia dell’interessamento della Regione, unita a quella della migliore medicina che l’Italia può vantare, Alessandro e Sonia non sono più da soli a lottare per la loro piccola: c’è tanta gente pronta ad aiutarli. Perchè Elettra e i suoi grandi occhi verdi che bucano le pagine del giornale non possono lasciare indifferenti.