Il caso di Elettra torna in primo piano in Regione. Lo scorso dicembre il governatore del Veneto Luca Zaia aveva fatto in modo che la piccola di Ronco all'Adige affetta da una malattia che nessuno è sinora riuscito a diagnosticare fosse presa in carico, per la prima volta, dall'ospedale di Padova. Ora la sua vice, Elisa De Berti, ex sindaco di Isola Rizza, ha assicurato il suo impegno ad organizzare un incontro fra la famiglia della bimba e Manuela Lanzarin, assessore regionale a Salute e Sociale. Un appuntamento nel quale si parlerà delle tante necessità assistenziali con le quali la piccola e i suoi genitori si trovano a dover fare i conti e quindi delle possibili risposte che può dare la sanità pubblica.

La storia di Elettra

Caso complicato Elettra, che compirà cinque anni il prossimo 26 novembre, vive una situazione di salute decisamente complessa sin da quando è venuta alla luce. Ha difficoltà a mangiare così evidenti che i medici padovani, per garantirne una corretta alimentazione, le hanno inserito una sonda nello stomaco (in gergo tecnico viene chiamata Peg ndr), ha un ritardo cognitivo che le impedisce di verbalizzare correttamente e problemi alle gambe a causa dei quali, per camminare, deve utilizzare dei particolari tutori.

Tutte queste problematiche sono dovute ad una sindrome che ancora non ha un nome ed in merito alla quale sono in corso indagini genetiche che vengono condotte all'ospedale Meier di Firenze. Accertamenti seguiti anche dall’équipe dell’ospedale di Padova coinvolta direttamente da Zaia.

L'assistenza

La bimba ronchesana, proprio a causa delle difficoltà ad individuare la specifica malattia da cui è affetta, non ha una presa in carico completa da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche. Questa situazione ha come conseguenza il fatto che molte cure sono sostenute economicamente dalla sua famiglia. La quale è formata da papà Alessandro Cantachin, che lavora come operaio specializzato, da mamma Sonia, che ha dovuto lasciare il suo impiego proprio a causa delle esigenze familiari amplificate dall’assistenza continua di cui abbisogna Elettra, e da tre fratelli, due maschi ed una femmina, che hanno tutti pochi anni più della sorellina. Certo, si tratta di una famiglia molto unita e pronta a dare risposta in tutti i modi alle esigenze di quella che è per loro una bimba speciale, con uno spirito che è davvero invidiabile. Per loro, però, nulla è facile.

La solidarietà

Per questo, da tempo, gruppi ed associazioni danno loro una mano, raccogliendo fondi grazie ai quali adesso Elettra può usufruire di quelle cure logopediche, psicomotorie e fisioterapiche di cui altrimenti difficilmente potrebbe beneficiare a causa dei costi elevati sul fronte privato. È stato proprio in occasione di una di queste iniziative, una serata benefica organizzata dall'associazione di promozione sociale Vera Vita di Cologna - realtà impegnata in attività a favore di bambini e ragazzi - che si è svolta sabato scorso a Veronella, a Corte Leonis, che la vicepresidente della Regione ha parlato dell'azione che intende attuare per favorire il confronto con chi è a capo della sanità regionale.

Leggi anche Nuova gara di solidarietà per Elettra: dolci natalizi per sostenere le cure

L'assessore De Berti

«Adesso che ho conosciuto Elettra e la sua famiglia, è mio dovere cercare di dare loro una mano», ha assicurato con gli occhi lucidi dalla commozione l’assessore alle Infrastrutture.

Intanto, il caso di Elettra continua ad essere al centro dell'attenzione di tante persone, le quali propongono iniziative su iniziative per aiutare la piccola. La prossima si svolgerà sabato 5 novembre, a Ronco, nello spazio per incontri che si trova sotto alla chiesa parrocchiale. L'unità pastorale di Scardevara, Tombazosana, Albaro e Ronco, in collaborazione con il circolo Noi «L'amicizia», ha infatti organizzato un’altra cena di solidarietà, con intrattenimento per i bambini. Anche in questa circostanza verranno raccolti fondi per rendere la vita più facile ad Elettra.