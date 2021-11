Due minorenni armati di coltello rapinano un 14enne e tentano la fuga: arrestati

Ieri mattina a Legnago, nella zona commerciale di San Pietro, un quattordicenne di Oppeano è stato avvicinato da due ragazzi, poco più grandi di lui; i due giovani hanno notato scarpe, berretto e tracolla di marca, che indossava il ragazzo, e gli hanno intimato di consegnarle. I due hanno estratto un coltello a serramanico, costringendo il quattordicenne a consegnare scarpe, berretto e tracolla; poi sono fuggiti a piedi. Il ragazzo ha raccontato l’accaduto a un uomo che si trovava nelle vicinanze.

Parte quindi la segnalazione telefonica che giunge al 112 dei Carabinieri di Legnago: gli equipaggi iniziano le ricerche. La pattuglia della Stazione di Cerea raggiunge e blocca in via Piemonte uno dei giovani in fuga, un 16enne senza fissa dimora che sottoposto a perquisizione viene trovato in possesso del coltello a serramanico lungo 18 cm., sequestrato. L’altro si nasconde dietro una siepe, in via Randazzo, dove lo trovano i carabinieri di Minerbe; si tratta di un 17enne, domiciliato a Verona, che ha ancora la refurtiva, del valore di circa 300 euro, restituita al proprietario. I due vengono arrestati in flagranza per concorso in rapina aggravata e accompagnati all’istituto minorile di Treviso, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.