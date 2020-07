Due maxi schermi sul sagrato per dire addio a mamma Elisa

La comunità legnaghese si prepara a dare l’ultimo saluto a Elisa Docali, la giovane, di 28 anni, deceduta mercoledì scorso, 15 luglio, e che era diventata mamma da appena un mese del piccolo Federico. Questa mattina, alle 10, al Santuario della Madonna della Salute di Porto di Legnago, il quartiere di cui la giovane era originaria, si terranno i funerali della ragazza, al quale sono attese centinaia di persone. RITO A NUMERO CHIUSO. Le normative anti Covid-19 prevedono che all’interno del tempio possano entrare al massimo 200 persone, distanziate tra di loro, e con mascherina. Sul sagrato della chiesa saranno quindi collocati due mega schermi per permettere di assistere alla funzione anche ai tanti amici di Elisa e Stefano Segantini, il 32enne marito della giovane: si prevede infatti che in tanti dovranno seguire le esequie da fuori. DAL MALORE ALLA MORTE. Elisa era al settimo mese di gravidanza e tutto sembrava procedere per il meglio quando ha accusato un malore. «Non sentiva più la parte sinistra del proprio corpo», riferisce un conoscente della coppia. Preoccupati da ciò, lei e Stefano si erano recati immediatamente all’ospedale «Mater Salutis» di Legnago. I medici, dopo aver valutato le sue condizioni di salute, avevano deciso di anticipare il parto e così il 14 giugno era venuto al mondo Federico. La mamma invece era stata trasferita all’ospedale di Borgo Trento per ulteriori accertamenti. Dopo alcune settimane, le condizioni di salute di Elisa si facevano in netto miglioramento, tanto da convincere i dottori a farla tornare a Legnago. Purtroppo, pochi giorni dopo la situazione è tornata a complicarsi, Elisa è stata trasportata nuovamente al Polo Confortini, ha subito un intervento alla testa, ma non c’è stato nulla da fare. FORSE UN’ISCHEMIA. «C’era un grumo, in corso di riassorbimento, si parlava già di riabilitazione, ma purtroppo tutto quello che poteva andare storto è andato storto», riferisce un amico della coppia. «Nonostante i numerosi controlli, esami e le attenzioni a cui Elisa era continuamente sottoposta dal personale medico, il destino ha voluto portarcela via». Elisa e Stefano, si erano si erano sposati appena un anno fa, il 1° Giugno, e vivevano a Casette di Legnago, il quartiere dal quale proveniva il marito. L’AFFETTO PER STEFANO. In tanti si sono stretti attorno a Stefano in questi giorni, nella speranza di alleviare il grande dolore per la perdita di Elisa. In particolare, gli amici dell’Ac Casette, squadra amatoriale di calcio nella quale Segantini ha giocato tanto. Quando smise, rimase legatissimo al gruppo, tanto da non mancare mai a cene, rimpatriate e uscite di quella che era a tutto gli effetti la sua compagnia. «Siamo di fronte ad una disgrazia che lascia senza parole», dice un amico della coppia, «quello che possiamo fare è stringerci attorno a Stefano e a suo figlio Federico, portandogli conforto». IL PICCOLO FEDERICO. Il piccolo Federico, purtroppo, non potrà mai conoscere la mamma speciale che l’ha messo al mondo. Orfano ad appena un mese di vita, non si rende conto di ciò che gli sta accadendo attorno. Toccherà a Stefano raccontargli di quanto è stato grande e intenso, seppur breve, l’amore che Elisa ha provato per il suo bimbo. E gli dirà anche come la sua mamma abbia salvato la vita a tante persone, donando gli organi, una scelta che la giovane aveva comunicato ai suoi cari. A dargli manforte sono pronti i genitori di Elisa, papà Fabio e mamma Monica, che assieme a Martina, la sorella minore, faranno in modo che il ricordo di Elisa rimanga indelebile. La famiglia chiede non fiori, per il funerale, ma offerte per il Centro aiuto vita di Casette. •

Francesco Scuderi