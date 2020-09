Due giornate alla scoperta del bosco di via Isolo

Nell'ambito delle Giornate europee del patrimonio, domani e domenica 27, verranno organizzate due visite guidate al bosco di via Isolo dall'associazione Pianura Cultura e dal Comune di Oppeano, in collaborazione con Wigwam local comunity Italy «Colognese Veneto», comitato Alban: acronimo che sta per Alleanza per i boschi di pianura e delle aree naturali e associazione Viviamo la Bassa. Nel bosco di pianura di via Isolo crescono in prevalenza farnie e piante di sottobosco. La visita inizierà con un accenno botanico, si passerà poi alla letteratura legata ai miti, alle leggende e alle favole, dove i boschi sono i luoghi magici per eccellenza. Quindi, verrà proposta una rilettura per stralci dell'opera teatrale «Sogno di una notte di mezza estate» di William Shakespeare. Le visite guidate terranno a battesimo un nuovo sodalizio operante nel Basso veronese: l'Alleanza dei boschi di pianura. Il ritrovo è fissato sul piazzale della cartiera Boninsegna, in via Isolo 24. È consigliato indossare abbigliamento comodo o casual. L'ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili (40 domani e altrettanti domenica), al 335.6215921 o al 335.6873732. •

Z.M.