Due ex voto a Paolo VI per Amanda, la bimba nata per intercessione del Papa

Una bambina di sette anni, che gioca felice insieme ai fratellini, sorridente ed affettuosa a casa come a scuola: è il miracolo che Villa Bartolomea non potrà mai dimenticare. Da quando la Congregazione delle cause dei Santi stabilì che la piccola Amanda Maria Paola Tagliaferro era nata il 25 dicembre 2014, dopo sole 26 settimane e quattro giorni di gestazione, «per intercessione di papa Paolo VI», la vita del paese, dove la bimba vive con i genitori Alberto e Vanna, e i due fratellini, si è legata indissolubilmente a quanto avvenuto. E non solo per il clamore mediatico, che da quel momento e fino alla canonizzazione di Paolo VI, proclamato santo da papa Francesco il 14 ottobre 2018, investì l’intera comunità oltre che Amanda e la sua famiglia. Molti sono ancora oggi i fedeli della zona che, entrando nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, si fermano a pregare davanti all’immagine con la reliquia di papa Montini, che l’ex parroco don Benedetto Mareghello, scomparso a 77 anni il giorno di Natale del 2020, aveva collocato personalmente su una sorta di altarino all’ingresso dell’edificio sacro.

Tra i ceri accesi davanti al piccolo reliquario, che contiene una porzione di una camicia del Pontefice, a volte c'è anche quello lasciato da Amanda: la bambina che per la scienza era destinata a non nascere dopo che a sua madre si ruppero le membrane alla tredicesima settimana di gestazione. «Per motivi di organizzazione familiare», rivela Vanna Pironato, «per le messe, ma anche per il catechismo, le scuole e tanto altro gravitiamo tra Casette e Vigo di Legnago dove vivono i nostri genitori che ci danno un grande aiuto con i bambini. Io lavoro come infermiera e mio marito Alberto è impiegato in ambito finanziario per cui i ritmi sono serratissimi». «Quando possiamo, però, ci fermiamo in chiesa a Villa Bartolomea», prosegue mamma Vanna, «e con Amanda, Riccardo che ha 10 anni, e l’ultima arrivata Luisa, di due, preghiamo insieme davanti a Paolo VI. Il tempo per noi sembra essersi fermato a quel momento che ha cambiato per sempre le nostre vite. A casa conserviamo un’immagine molto tenera di papa Montini, ripreso mentre è intento a baciare un bambino. Accanto ad essa abbiamo posto quella di don Benedetto».

«Per tenere fede ad una promossa fatta proprio all’ex parroco ma non solo», prosegue mamma Vanna, «io e mio marito vogliamo ora offrire a Paolo VI due cuori ex voto: uno lo sistemerò accanto alla reliquia conservata a Villa Bartolomea, l’altro lo porterò al Santuario della Madonna delle Grazie a Brescia dove nell’ottobre 2014, dopo l’ennesima visita che non lasciava alcuna speranza, io e mio marito avevamo chiesto la grazia per la nostra bambina». Per il reliquario custodito a San Bartolomeo arriva ora anche un’altra novità. D’accordo con il suo successore, don Alessio Lucchini, don Benedetto si era sempre ripromesso di individuare una collocazione più adeguata alla reliquia di Paolo VI. Il desiderio dell’amato ex parroco, che per una strana coincidenza - «un segno» per Vanna Pironato - è mancato dopo una breve malattia proprio nel giorno del sesto compleanno di Amanda, verrà presto esaudito dal gruppo alpini. Le penne nere hanno infatti deciso di utilizzare per questa iniziativa le offerte raccolte durante il funerale del loro socio Lino Bertin, «andato avanti» lo scorso dicembre. «La sua famiglia», spiega il capogruppo Giuliano Pasquin, «ha devoluto al nostro gruppo i 300 euro raccolti e noi abbiamo pensato di utilizzarli per ricordare Lino con qualcosa di concreto. Confrontandoci con don Alessio, ci siamo decisi a dare una nuova sistemazione alla reliquia». «L’idea», rivela Pasquin, «è quella di creare una sorta di nicchia dove inserirla. Ci metteremo al lavoro in primavera, coprendo il resto della spesa. Tutto sarà pronto per il 29 maggio, data in cui si celebra la memoria liturgica di san Paolo VI».