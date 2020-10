Doppia nostalgia in piazza: delle discoteche di una volta e di quelle chiuse per il Covid

Una full immersion nei più bei pezzi da discoteca, con tanta musica live, animazioni e performance artistiche. Per divertirsi, per ricordare tante irripetibili serate, ma anche per accendere i riflettori sul mondo dello spettacolo, in particolare sulle discoteche, uno dei più segnati economicamente dall’emergenza Covid-19. Non è un caso infatti che «Dj Reunion», il grande evento itinerante proposto da una trentina di deejay del Nord Italia e approdato in piazza Garibaldi a Legnago, sia stato intitolato «Volare, Noi siamo l’Italia». Come dire, sulle note di «Nel blu dipinto di blu» di Domenico Modugno, riecheggiata a fine serata, che chi fa spettacolo vuole tornare a volare, guardando al futuro con ottimismo. Motore e anima dell’appuntamento, cucito su misura per la città dopo aver girato il Veneto quest’estate, è stato il dj legnaghese, e musicista, Roberto Stoppa che, col sostegno di alcuni sponsor, di Comune, Pro loco e ViviLegnago, ha allestito, con altri 50 artisti intervenuti gratuitamente, un vero e proprio festival di musica live. Dalle 18 a mezzanotte, in un crescendo di emozioni, sull’onda dei ricordi di tanti dj che hanno fatto la storia di radio e discoteche, non solo del Veneto, la piazza, delimitata da nastri di sicurezza e sorvegliata dai volontari del Corpo nazionale soccorso ambientale, si è riempita di gente. Nessun assembramento, tante mascherine indossate, ad eccezione di qualcuno che, in barba alle regole, passeggiava senza protezioni. Sotto il palco tanti ex ragazzi che il mondo disco l’hanno vissuto, ma anche molti giovani e giovanissimi che quando quei locali - alcuni dei quali scomparsi - andavano alla grande, non erano ancora nati. Tra scenografici giochi di luci e maxi schermo, Roberto Stoppa, in veste anche di presentatore, Marco Dionigi, Enrico Toffa, Marco Gally, Luciano Gaggia, con il suo mitico «Veneto xe stupendo», tanti altri storici dj e performer, trascinavano il pubblico con i più bei pezzi anni ’70, ’80, ’90 e Duemila. Applauditissima, anche dai giovanissimi, Virna Marangoni, dal talent «The Voice». •

E.P.