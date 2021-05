Depuratore, via ai lavori Servirà 8mila abitanti

È stato aperto ieri, in via Isolo ad Oppeano, il cantiere per la costruzione del nuovo depuratore che sorgerà vicino all'isola ecologica. L'intervento, finanziato da Acque Veronesi per 3 milioni e 880mila euro, è stato affidato all'impresa edile Eugenio Furgoni di Crespadoro (Vicenza), che si occuperà della costruzione dell’impianto commisurato per ottomila abitanti, che costa 3 milioni e 55mila euro mentre le opere dell'appalto raggiungono i 2,4 milioni. L’opera Una seconda impresa aprirà un successivo cantiere per collegare il vecchio depuratore del Feniletto da tremila utenti equivalenti. Il collettore di trasferimento fognario costerà 745mila euro circa. Alla posa della prima pietra dell’importante opera sono intervenuti il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli, il suo vice Mirko Corrà, il sindaco di Oppeano, Pierluigi Giaretta, il suo collega di Palù, Francesco Farina, e tutta la giunta comunale. La condotta in pressione avrà una lunghezza di due km e 860 metri e andrà dal vecchio depuratore del Feniletto, da dismettere appena quello nuovo entrerà in funzione, fino al nuovo impianto di depurazione. Ciclabile Una volta posato il collettore fognario, Acque Veronesi coprirà lo scavo fino al nuovo depuratore realizzando sopra il tracciato della condotta la nuova pista ciclabile, che si snoderà per quasi tre chilometri lungo un tratto della provinciale 44/a del Vallese, da Oppeano a Feniletto. Il costo della pista richiederà altri 625mila euro a carico del Comune, che verserà l’importo ad Acque Veronesi in tre tranche. Il responsabile del procedimento e direttore dei lavori è l'ingegner Umberto Anti e il progetto è stato approvato dal Consiglio di bacino veronese (Ato) lo scorso 29 ottobre, poi è stata bandita la gara per appaltare i lavori. I vantaggi Il nuovo depuratore sarà di nuovissima concezione e servirà da apripista ad altri analoghi che Acque Veronesi appronterà, «in quanto la nostra politica è quella di ridurre i piccoli depuratori (ora 60 disseminati in tutta la provincia)», ha spiegato Mantovanelli, «per concentrare la depurazione dei reflui in depuratori più grandi e più funzionali come questo». «Ecco perchè, concluso questo intervento, verso la fine del 2022», ha annunciato Mantovanelli, «allacceremo a questo depuratore anche i reflui provenienti dal vecchio impianto di Palù. Si tratta di opere superate sia per i costi operativi che per il funzionamento e la manutenzione». Potenzialità Il nuovo depuratore sarà a fanghi attivi e le acque di scarico convoglieranno nel canale Bussè. «Ha una potenzialità per essere raddoppiato in futuro fino a 16mila abitanti equivalenti», ha concluso Mantovanelli. «Il tracciato della nuova condotta di trasferimento dei fanghi è stato studiato dal nostro ufficio tecnico», ha aggiunto Giaretta, «ricalcando il progetto della nuova ciclabile lungo la provinciale 44/a, attesa da 12 anni, in modo da sfruttare il cantiere del depuratore». •.