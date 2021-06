Dallo sciopero della fame alla poltrona in Consulta

Dallo sciopero della fame alla guida della Consulta dell’economia e del lavoro. È durato cinque mesi l’«esilio volontario» che Fabio Crivellente, ex consigliere di maggioranza, si era imposto il 13 gennaio dando le dimissioni dall’assemblea civica di cui era vicepresidente. L’esponente della Lega, qualche giorno dopo aver firmato la sua uscita di scena denunciò il «tradimento» degli alleati del centrodestra, rei, secondo lui, di non aver rispettato i patti che prevedevano, a suo parere, il suo ingresso nel Cda della casa di riposo. Per rafforzare la sua protesta, il consigliere aveva iniziato uno sciopero della fame, riducendosi a sostituire i tre pasti della giornata con cappuccini. La plateale provocazione è andata avanti per un paio di settimane. Quindi, tra Crivellente e la sua ex maggioranza i rapporti sono migliorati, fino all’odierno riavvicinamento. Crivellente, per la sua candidatura, ha trovato supporto nell’Assoimprese guidata dall’ex segretario leghista Luciano Giarola. Assoimprese ha proposto Crivellente come proprio rappresentante nella Consulta, come le altre 14 associazioni di categoria nel gruppo di lavoro. Nella prima riunione, i 15 componenti hanno eletto presidente e vice. A capo, è stato votato Crivellente che sarà affiancato dal vice Carlo Andrea Cavedo, contitolare di uno studio di formazione e servizi per il lavoro. Gli altri componenti della Commissione sono Patrizia Aquironi, Apindustria, Mattias Faoro, Cna Verona ovest, Giarola per Casartigiani, Lucio Cogo per Coldiretti, il neo presidente Confagricoltura Alberto De Togni, Nico Dalla Via per Confcommercio, Cristian Stringhetto di Confesercenti, Paolo Olivati della Cgil, Stefano Gottardi di Uil, Antonio Maggiolo per l’Ulss 9, l’ex presidente Consulta Alberto Lanza per Veneto Lavoro ed Andrea Bissoli per la Camera di commercio. Il sindaco ha nominato, su proposta della maggioranza, lo stesso Cavedo e Mirko Ferrigato. Nessuna proposta dalla minoranza. «So che per questo incarico dovrò lavorare sodo», dice Crivellente, «perciò sarò in municipio almeno due o tre volte la settimana per coordinare le attività della Consulta».•.