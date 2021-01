Coronavirus, moltissimi lombardi valicano i confini per i tamponi

Sono centinaia i residenti nella vicina Lombardia, che giornalmente varcano i confini regionali per raggiungere Nogara. Non tanto per motivi di lavoro bensì per sottoporsi a un tampone anti-Covid a pagamento. Un fenomeno, questo, che si sta verificando dallo scorso ottobre quando è scattata la seconda ondata della pandemia e tre laboratori privati del paese hanno iniziato a proporre ai propri clienti tamponi rapidi e molecolari senza bisogno di ricetta medica.

Contrariamente a quanto succede nella sanità veneta, dove i tamponi sono eseguiti anche dai medici di famiglia come ad esempio al Punto Sanità dello Stellini di Nogara, in Lombardia chi vuole sottoporsi a tampone deve fare lunghe trafile in ospedale talvolta attendendo giorni mentre non è possibile per i centri privati svolgere questo servizio.

Solo da qualche giorno, a dire il vero, in alcune farmacie lombarde è possibile avere a poco meno di 20 euro un esame sierologico, che comunque non ha la validità di un tampone vero e proprio. La soluzione trovata da tantissimi mantovani e bresciani è quella di recarsi nei laboratori «oltre confine» per un tampone rapido o molecolare. Un fenomeno confermato lo scorso 2 gennaio, quando due pakistani residenti nel Mantovano sono stati fermati e sanzionati dai carabinieri di Nogara perché si trovavano fuori regione in «zona rossa» e perché uno di loro era positivo al Covid-19. I due si sono giustificati dichiarando di essere venuti a Nogara per sottoporsi a un tampone privatamente ma che il laboratorio quel giorno era chiuso. •