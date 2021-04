Coriano, stop al calcio per i bambini

Via i bambini del Coriano calcio dal vecchio campo sportivo della frazione: è inagibile. Alla ripresa degli allenamenti – sempre che avvenga prima delle vacanze estive – le 50 famiglie che hanno iscritto i propri figli alla società del Giovane Coriano, dovranno fare i conti con la mancata disponibilità del terreno di gioco per la prossima stagione. Una decisione, quella del Comune, che non piace a chi si è speso in questi anni per mantenere viva una realtà sportiva che ha fatto la storia della frazione. Fino a giugno, infatti, gli atleti della Scuola calcio, dei Piccoli amici, dei Pulcini e degli Esordienti dell’Asd Coriano potranno correre e calciare in porta nell’impianto di via Chiavichetta. A settembre, invece, il cancello del campo della frazione rimarrà chiuso e i bambini dovranno trovare un nuovo terreno dove allenarsi. La decisione del Comune è stata comunicata in questi giorni con una lettera inviata dal sindaco Giovanni Ruta alla dirigenza della società granata e a tutte le famiglie dei bimbi tesserati. Nella missiva, Ruta ha risposto alla richiesta di proroga dell’utilizzo del campo oltre i termini stabiliti dall’ultima convenzione firmata dalla società, che scade a giugno. «Chiediamo di poter stipulare una nuova convenzione al fine di continuare la nostra attività sportiva giovanile nell’impianto di Coriano», scrivono i dirigenti. Ruta, da parte sua, si dice sorpreso: «Riceviamo con stupore la vostra richiesta». E ribadisce che l’impianto della frazione «non è sicuro né salubre. Non è idoneo ad accogliere i ragazzi del Coriano e nemmeno le società ospiti che arriverebbero in caso di tornei e gare di campionato». Non è la prima volta che l’associazione sportiva della frazione e l’amministrazione comunale sono ai ferri corti per il campo da calcio, voluto dal compianto presidente granata Arnaldo Bottacini, che creò la società di Coriano per ricordare il figlio Eraldo, giovane promessa dell’Hellas Verona morto tragicamente in un incidente stradale nel 1976. I contrasti più recenti si sono avuti nei primi anni Duemila, all’epoca dell’amministrazione guidata dal padre dell’attuale sindaco. Nel 2005, il Coriano si fuse con l’Albaredo e le due società condivisero l’impianto del capoluogo per un anno. Il matrimonio forzato tuttavia naufragò e il Coriano rinacque nella frazione, più forte e determinato di prima, riuscendo anche a conquistare negli anni successivi due entusiasmanti promozioni in Seconda categoria. Nel 2012 il campo da calcio, tornato ai vecchi fasti, fu intitolato ad Eraldo Bottacini. L’ultima convenzione risale al 2016. «Nel documento, la società aveva assunto l’impegno di effettuare la messa a norma dell’impianto. Ad oggi, invece, esso risulta nella quasi identica situazione di cinque anni fa», osserva Ruta. «La presenza di bagni promiscui utilizzati dagli atleti e dal pubblico, senza distinzioni fra uomini e donne, e senza la toilette riservata ai disabili, è inaccettabile. Non è accettabile neppure mantenere gli spogliatoi in un container proveniente dal terremoto del Friuli e un bar in una struttura precaria. Inoltre, il campo sportivo confina con un corso d’acqua potenzialmente pericoloso per i ragazzi». L’amministrazione comunale invita dunque il Giovane Coriano a condividere con l’Albaredo calcio il campo sportivo del capoluogo, mantenendo nel contempo il nome, la ragione sociale e la gestione dell’intero vivaio giovanile albaretano. In campagna elettorale, peraltro, il sindaco Ruta aveva promesso la realizzazione di una nuova Cittadella dello sport. Per ora la dirigenza della società non commenta la proposta, anche se il presidente Clemente Visentin fa capire che, nel caso in cui il Comune confermi il diniego, l’Asd potrebbe anche scegliere di non rimanere ad Albaredo. •