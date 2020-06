Contributi regionali per le imprese del legno

Dopo aver aperto un tavolo di lavoro con la Regione Veneto, il Distretto del Mobile di Verona, Padova e Rovigo si fa da intermediario per aiutare le aziende ad ottenere i contributi stanziati da Venezia a favore delle piccole e medie imprese. Per questo, Lignum, l’associazione che gestisce il distretto del mobile, organizza un webinar gratuito con l’esperto Sandro Pavan per spiegare in modo diretto come muoversi per ottenere i fondi. All’evento potranno partecipare gratuitamente tutte le aziende del comparto legno-arredo. «Stiamo lavorando per ottenere aiuti concreti dalle istituzioni», esordisce Alessandro Tosato, vicepresidente di Lignum con delega alla Formazione, «e per questo dobbiamo essere in grado di guidare le aziende, molte delle quali sono prive di reparti amministrativi preparati per queste pratiche. La ripresa post-Covid si sta rivelando molto dura. Chi ha potuto, ha risposto con un’intensa operazione commerciale svolta prima e durante la quarantena tramite strumenti digitali, ma i meno preparati sono rimasti bloccati. L’incontro si terrà sabato 27 giugno, dalle 10 alle 11.30, con spazio per tutte le domande dei partecipanti. Iscrizioni a segreteria@lignumverona.it. •

F.S.