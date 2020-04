Scende a portare l'immondizia, impallinato dal balcone

«Mi sono chinato su una panchina ad allacciarmi una scarpa dopo aver raccolto una transenna abbattuta dal vento nel piazzale condominiale. Improvvisamente ho sentito alle spalle il tipico rumore di uno sparo e in una frazione di secondo ho avvertito un dolore lancinante al collo».

A quel punto, Martino Rasia, cinquantenne di Cologna, è corso in casa per sincerarsi cosa fosse successo visto che il male non gli dava tregua. Ed è stato allora che, dopo essersi abbassato il cappuccio della felpa, ha fatto una scoperta che l’ha lasciato senza parole: c’era un piccolo foro sulla pelle da cui continuava ad uscire sangue. Ma la cosa assurda a cui lì per lì ha stentato a credere è che non si trattava di una lacerazione che l’uomo si era procurato accidentalmente: era stato infatti impallinato da un’arma ad aria compressa. Forse una pistola ma non si esclude che il tiratore abbia imbracciato un fucile dal balcone di uno degli appartamenti del quartiere sorto nella prima periferia della città.

Che si sia trattato di una bravata, dello scherzo di cattivo gusto di qualche buontempone o del folle gesto di qualcuno esasperato dalla reclusione forzata in casa, poco importa. Quel che è certo è che il tecnico esperto in autolavaggi, in cassa integrazione dallo scorso 13 marzo a causa del Coronavirus che l’ha costretto a lasciare la Lombardia dove lavora abitualmente dall’alba al tramonto, è stato protagonista l’altra sera di un’esperienza da far accapponare la pelle. Un incubo che poteva causargli lesioni ben più gravi nel caso lo scriteriato di turno l’avesse centrato ad un occhio.

E che, non appena la notizia si è diffusa, ha suscitato non solo indignazione ma anche ansia e forte preoccupazione nel rione visto che vi risiedono molte famiglie con figli piccoli.

Erano le 20.30 quando Rasia, benvoluto da tutti nel quartiere che ruota attorno a piazza Torino dove è una sorta di custode sempre pronto a dare una mano nelle manutenzioni, è uscito dall’appartamento in cui vive con la moglie e i due figli per depositare l’immondizia. «L’occhio mi è caduto», racconta il 50enne, «sul lato opposto della strada. La transenna che delimita l’ingresso alla piazza e al parco, chiuso in queste settimane a causa dell’emergenza sanitaria in atto, era stata rovesciata dal vento e scaraventata a qualche metro di distanza».

A quel punto è corso a sistemarla. E qualcuno, anzichè ringraziarlo per il suo senso civico e la generosità ereditati dal padre Gianni, apprezzato artista sabbionese scomparso da tempo, gli ha sparato all’altezza dell’atlante, la prima vertebra cervicale. «Nel rialzare la barriera metallica, dove è appesa l’ordinanza sindacale che vieta l’accesso all’area verde», prosegue il tecnico nel racconto dell’orrore, «mi sono slacciato una scarpa. Quindi mi sono seduto su una panchina ma non ho fatto in tempo a rialzarmi che alla base della nuca ho sentito la pelle bruciare».

Rasia, allarmato dal colpo secco di un’arma che un istante prima aveva spezzato un silenzio assordante tipico di questo periodo, si è guardato attorno. «Ho notato un uomo», rammenta il 50enne, «affacciato sul balcone di un palazzo di via Verona che mi guardava quasi a volermi sfidare. Poi ha fatto capolino dallo stesso appartamento una donna che rideva. Ma non ho visto l’arma che mi ha impallinato e che potrebbe essere stata puntata da qualche altro alloggio, sempre diagonalmente rispetto al punto in cui ero fermo». Cosa sia successo dovranno appurarlo ora i carabinieri della stazione di Cologna che, dopo aver ricevuto la denuncia contro ignoti da parte del tecnico ferito, hanno effettuato un sopralluogo nel quartiere ed avviato gli accertamenti per risalire al «cecchino».

Tuttavia, a quanto pare, il responsabile non avrebbe agito con l’intenzione di sparare deliberatamente a Rasia. A rimetterci poteva essere chiunque si fosse trovato a quell’ora nei paraggi, persino un bambino. «L’unica consolazione», sottolinea il tecnico, «è che non credo si tratti di un’azione premeditata. Ero infatti irriconoscibile visto che avevo la testa fasciata dal cappuccio, che per fortuna ha attutito il colpo. Poi ero uscito solo per una casualità, faceva già buio e risultavo perciò una sagoma anonima difficile da identificare». Infine, Rasia che, dopo essersi consultato con un amico dottore, è corso a farsi medicare l’abrasione cutanea alla Guardia medica, fa un’altra considerazione.

«Vivo qui ormai da 12 anni», osserva, «ed i rapporti di vicinato sono ottimi. Anzi ci aiutiamo l’un l’altro e non ho conti in sospeso con nessuno». Il gesto non sarebbe stato dettato da screzi, rivalità e neppure da una vendetta. Le indagini per gli uomini del luogotenente Fabrizio Di Donato si profilano perciò complicate.

Stefano Nicoli