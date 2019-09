Via al corso di 52 lezioni per diventare sommelier

Torna a Cologna il corso per sommelier che l'anno scorso, nella prima edizione, ha formato 20 esperti del vino e del suo abbinamento con il cibo. Oggi, alle 20.30, all'osteria «Al Barbesin», al civico 54 di via Cavour, ci sarà la presentazione della nuova iniziativa di formazione promossa dalla Fondazione italiana sommelier, sezione Veneto, che prenderà il via mercoledì 9 ottobre. Il corso, che viene tenuto da docenti e comunicatori, conta 52 lezioni ed è diviso in tre parti. L'iscrizione comprende la consegna di vario materiale didattico, come libri di testo, quaderni e bicchieri da assaggio. In programma c'è la degustazione di oltre 160 vini, ma ci sono anche 15 lezioni di abbinamento del vino con il cibo, cene e visite a cantine del territorio, con approfondimenti in distilleria ed in frantoio. La partecipazione al corso consentirà di ottenere due attestati: quello di sommelier, che è riconosciuto dallo Stato italiano; ed il WSA, che è valido a livello internazionale e che gode del riconoscimento della più grande organizzazione mondiale di sommelier. Lo scorso anno, erano andati esauriti tutti i posti disponibili perché normalmente questo tipo di iniziative si svolgono nelle città. Info al 347.70.79.990. •

LU.FI.