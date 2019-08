Scendono in campo i sulesi I neroverdi pronti alle sfide

Da quest’estate il mondo calcistico colognese ha due nuovi colori oltre al gialloblù: il nero e il verde. Per la prima volta nella storia della città del mandorlato sorge una società di calcio diversa dalla storica AC Cologna, che nel 2019 celebra, peraltro, il centenario di fondazione. È stata presentata ufficialmente, ad inizio agosto, nel tendone della sagra di Baldaria, l’ASD Sule, una squadra iscritta alla Terza categoria della Lega nazionale dilettanti. I colori sociali saranno appunto il neroverde, quelli di Baldaria, frazione confinante con Sule che ospiterà nel proprio campo sportivo gli allenamenti del nuovo team della «Cologna Nord». La società è presieduta dal sulese di origini serbe Sasa Baco, main sponsor della squadra con la sua ditta di autotrasporti. Il figlio Pavle sarà inserito nella rosa e giocherà fianco a fianco con l’esperto Matteo Pellizzaro (in arrivo dall’Albaredo calcio e con precedenti esperienze in varie società, anche in Promozione) e con Moreno Bolcato, figlio di Claudio, appassionato di calcio e ideatore del progetto della società calcistica sulese, morto improvvisamente due mesi fa. «A lui va il pensiero in questo momento di grande gioia in cui siamo riusciti a concretizzare un’idea che aveva lanciato e fortemente voluto», ricorda Pellizzaro. La società ha consegnato la maglia ufficiale alla figlia Melissa durante la presentazione. «Di Bolcato ricordo l’umiltà e il rispetto e invito i giocatori della nuova società a rendergli omaggio applicando in campo questi valori fondamentali non solo nello sport, ma anche nella vita», commenta l’assessore allo Sport di Cologna Luca Giaccherello. «Sono molto felice che ci sia una nuova realtà sportiva. Invito l’ASD Sule a collaborare con gli altri gruppi e faccio ai giocatori i migliori auguri per un eccellente campionato». C’è un altro sulese legato al mondo del calcio che non viene dimenticato dai ragazzi della frazione: è Alberto Rinaldi, prematuramente scomparso nel 2015 in un incidente stradale a soli 29 anni. Nella compagine neroverde giocher il fratello Gabriele. La squadra sarà guidata da mister Ivan Dall’Omo, che ha trascorsi nelle giovanili del Sitland Rivereel e che lo scorso anno ha guidato i Giovanissimi dello Zevio. La partita domenicale si giocherà nello stadio di Gazzolo grazie ad un accordo con la società calcistica locale. LA ROSA DELL’ASD SULE. Portieri: Moreno Bolcato, Stefano Lorenzoni, Mattia Cicolin. Difensori: Andrea Polato, Emanuele Baraldo, Matteo Pellizzaro, Giacomo Dosso, Imed El Maaroufi, Matteo Gecchele, A. Guemirou Compaore. Centrocampisti: Cristian Lorenzoni, Gabriele Rinaldi, Alberto Capitanio, Davide Stella, Andrea Tagliaferro, Federico Boscagin. Attaccanti: Dorian Molla, Elton Fucia, Pavle Baco, Matteo Bastianello, Alessandro Massimo. Dirigenti: Presidente: Sasa Baco, vicepresidente: Graziano Pellizzaro, direttore sportivo: Luca Marcon, allenatore: Ivan Dall’Omo, preparatore portieri: Giorgio Cicolin. •

P.B.