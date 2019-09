Resti di capra macellata in giardino: multa salata

Gli trovano i resti di una capra macellata nel giardino dell’abitazione. E scatta un’altra sanzione molto salata per il motociclista «pizzicato» nei giorni scorsi dalla polizia locale di Cologna senza casco, senza patente e senza assicurazione. Si allunga la sfilza delle infrazioni commesse da H.O., cittadino di origine marocchina residente in un Comune della Toscana ma da qualche tempo ospite in una casa di proprietà di un’italiana, in via Sant’Andrea. Nei primi giorni di agosto l’uomo era stato fermato dai vigli urbani in sella ad un motorino senza casco, senza patente valida, senza assicurazione e con la mancata revisione del mezzo. Pochi giorni dopo la multa da 1.400 euro comminatagli dalla polizia locale, il 54enne richiedente asilo aveva ripreso la sua vita di sempre e il lavoro nelle campagne di Cologna, fintanto che non ha ricevuto la visita del comandante Gianandrea Serafin e della collega del comando di Cologna che avevano deciso di controllare dove l’uomo tenesse il ciclomotore sequestrato. «Abbiamo verificato che il ciclomotore era in un luogo non accessibile ad altre persone perciò, di fatto, inutilizzabile. Il provvedimento di sequestro, dunque, veniva rispettato», riferisce il comandante. Nel raggiungere il garage, però, i due agenti sono incappati nei resti di una capra. Tra i ciuffi d’erba spuntavano alcune parti delle zampe e la testa dell’animale. «Probabilmente si trattava dei residui della Festa islamica del sacrificio, celebrata l’11 agosto», spiega Serafin. H.O. non aveva alcun documento che attestasse la tracciabilità dell’animale né l’acquisto della carne da una macelleria autorizzata, segno questo che la macellazione rituale era avvenuta quasi certamente nel cortile dell’abitazione. «Abbiamo contestato all’uomo la violazione amministrativa alle norme igienico-sanitarie in materia alimentare e la potenziale fonte di pericolo per la salute pubblica», osserva Serafin. La multa è stata di 3.000 euro.

P.B.