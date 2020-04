Lenti a contatto gratuite a chi lavora in prima linea

A Cologna, lenti a contatto usa e getta gratis per medici, infermieri, operatori sanitari, rappresentanti delle forze dell'ordine e volontari della protezione civile. Le fornisce il negozio «Prisma Ottico» di piazza del Mandamento, grazie ad una collaborazione con Safilens, un'azienda produttrice di lenti del Friuli Venezia Giulia. «È stata proprio la ditta Safilens a lanciare l'iniziativa: noi abbiamo aderito con entusiasmo, visto che siamo il rivenditore di fiducia di lenti a contatto nella zona», riferisce la titolare del negozio Cinzia Merotto. L'ottico spiega perché in questo momento vi sia una grande necessità di lenti a contatto. «Il problema riguarda sia chi porta le lenti a contatto che le persone che indossano gli occhiali», chiarisce Merotto. «I primi hanno difficoltà a gestire lenti non giornaliere che necessitano di un'attenta manutenzione per evitare che diventino agenti di contagio. Chi invece porta gli occhiali fa molta fatica in questi giorni ad indossare le mascherine chirurgiche o gli occhiali in plastica protettivi per il viso. Con le lenti a contatto, invece, è facilitato nel proprio lavoro». La ditta Safilens, tramite il negozio di Merotto, fornirà gratuitamente scatole da 30 lenti a contatto giornaliere, che vengono buttate nel cestino a fine giornata, garantendo così la massima sicurezza sanitaria a chi le indossa. «Nel nostro piccolo vorremmo poter dare un aiuto concreto a chi, con sacrificio e abnegazione, sta aiutando tutti noi», ha scritto l'amministratore unico di Safilens Vincenzo Bruno. Per chiedere a «Prisma Ottico» la consegna delle lenti a contatto gratuite, basta contattare il numero 375.5541317. Verrà fissato un appuntamento e Merotto consegnerà le lenti ai richiedenti dopo aver visionato il tesserino di lavoro o un documento che attesti l’appartenenza alle categorie interessate. •

P.B.