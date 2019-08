Il paese piange Elena, una «prof speciale»

«Addio prof, nessun’altra come te». Saranno tantissimi gli studenti a dare l’ultimo addio, oggi, alle 10, nel Duomo di Cologna, ad Elena Sbabo, l’insegnante di italiano delle scuole medie «Dante Alighieri» morta per una grave malattia, con cui lottava da tempo, nella notte fra venerdì e sabato, nella sua casa di Cologna, circondata dall’affetto del marito Alessandro Cremonese e dei due figli adolescenti: Irene, di 17 anni, ed Enea, di 15. La docente aveva soltanto 47 anni e i suoi alunni la ricordano come «una persona dolce, una docente preparata, una prof che sapeva tirare fuori il meglio da ciascun alunno». «Elena ha combattuto fino all’ultimo una battaglia durissima contro un male inesorabile, che la scienza medica ormai non poteva più vincere», ricorda il padre, l’ex vigile urbano Aquilino Sbabo. «Si era affidata a Santa Rita, pregava molto e sperava tanto nel miracolo», aggiunge. L’insegnante chiedeva la guarigione non solo per sé, ma soprattutto un sostegno per suo marito Alessandro e per i suoi figli ancora bisognosi di lei. La malattia, purtroppo, ha avuto la meglio, lasciando i suoi cari nella disperazione. Un lutto che è diventato il dolore, oltre che di centinaia di studenti e colleghi di lavoro, di un paese intero, Cologna, dove Elena era cresciuta e dove la sua famiglia è molto conosciuta. Il marito la definisce «speciale», poi la voce gli si blocca dalla commozione perché definire con delle parole la persona che ami e che hai dovuto salutare per sempre è un’impresa ardua, a volte impossibile. Chi la conosceva, stenta a credere a quanto è successo perché, pur sapendo che la donna era affetta da tempo da patologie molto serie, non aveva mai smesso di apparire fiduciosa e serena. «Elena emanava positività», rammentano i colleghi. «Amava parlare delle sue passioni, che erano la storia, la letteratura, la cultura in generale. Quando si toccava l’argomento salute, lei si limitava a dire: «Affronterò anche questa, e noi tutti eravamo portati a crederle». D’altro canto, a soli 20 anni aveva già dovuto affrontare una prima prova terribile, il linfoma di Hodgkin, ed era riuscita a sconfiggerlo. Purtroppo, negli ultimi anni, la malattia si era ripresentata in una forma diversa e con grande aggressività. Nell’ultimo quinquennio, Elena era stata costretta ad insegnare a singhiozzo, quando le terapie glielo permettevano. E da due anni e mezzo non era più riuscita a mettere piede nel luogo che amava con tutta se stessa: la scuola. Dopo aver frequentato il liceo classico dai Pavoniani, a Lonigo, nella vicina provincia di Vicenza, aveva tentato la strada per diventare medico. «Ma senza troppa convinzione», rivela il padre Aquilino. Infatti, non era passata al test di ammissione e si era così iscritta a Lettere antiche, con indirizzo in Archeologia. Si è laureata nel 1999 all’università di Padova. Nel 2000 ha iniziato ad insegnare alle scuole medie private «Melotto» di Lonigo, mentre nel 2007 è entrata alla secondaria «Dante Alighieri» di Cologna. «L’ho ritrovata alle medie dopo tanti anni», riferisce Carlotta Manfrin. «Da piccole frequentavamo entrambe danza classica, lei è sempre stata una bambina simpatica, posata, gentile. Era molto legata al suo paese e si rimboccava le maniche se c’era da rendersi utile. Negli anni Novanta si impegnò a favore del mantenimento dell’ospedale a Cologna». Per un periodo l’insegnante è stata anche responsabile del Museo archeologico. Nel 2015 ha vinto un premio con la sua classe ad un concorso nazionale. L’argomento era il Medioevo e Sbabo con i suoi ragazzi aveva approfondito la figura del condottiero colognese Jacopo Bonfado, vissuto nel 1200. I messaggi di condoglianze ai familiari si moltiplicano in queste ore e il senso di smarrimento è grande, specie nel mondo scolastico. «Mi mancherà molto», ammette la collaboratrice del preside Luciana Aste. «Elena era un’insegnante preparata, capace di relazionarsi con i suoi studenti, collaborativa, propositiva, riservata ma attenta agli altri, con un buon senso dello humor. Non l’ho mai sentita lamentarsi, aveva dentro di sé una carica di positività che l’ha sostenuta nel tempo. Era inoltre una mamma attenta e monto presente». «Mio figlio Riccardo è stato un suo alunno», riferisce Melissa Dal Seno. «A lui, come pure agli altri scolari, dedicava sempre, oltre al voto, due righe in cui li spronava a migliorare o sottolineava i passi in avanti che facevano: era unica». Appassionata di scrittura, stava raccogliendo una serie di pensieri che raccontavano la sua vita. Rimarranno alla famiglia come testamento di una persona eccezionale, alla quale questa mattina centinaia di persone daranno l’ultimo saluto in Duomo. Tutte strette, in un grande abbraccio, al marito, ai due figli, a mamma Maria Grazia, a papà Aquilino e alla sorella Arianna, stimato medico oculista. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Bosaro